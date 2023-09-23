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安珀赫德仇恨值太高 新片遭強哥影迷抵制

記者蘇詠智／綜合報導
安珀赫德兩部新作先後上檔，觀眾反應對她的演藝事業有極大影響。(路透資料照片)
安珀赫德兩部新作先後上檔，觀眾反應對她的演藝事業有極大影響。(路透資料照片)

行為曾經有過重大疏失、被貼上負面標籤的藝人想要洗白翻身，難上加難？去年和前夫強尼戴普大打誹謗官司、遭到眾多強尼影迷圍攻的安珀赫德（Amber Heard），新片「In the Fire」將於10月中旬在戲院及平台同步推出，她在「水行俠 失落王國」（Aquaman and the Lost Kingdom）預告中也露了一次臉，兩部片的反應對她能否重回好萊塢，有決定性的影響。

安珀赫德曾指強尼戴普（Johnny Depp）是「家暴男」，讓強尼遭到大片換角、事業與形象陷入谷底，因而廣大的強尼粉絲視她如仇敵，非要看她的演藝事業比強尼崩塌地更嚴重才肯甘心。「In the Fire」並非大成本大製作，又不只在戲院獨家推出，票房要是不出色，還不至於對安珀造成毀滅，倒是「水行俠 失落王國」的票房會因為她受到多大影響？各方都在高度關注，因為上一集曾是賣座最出色的DC英雄片。

就算安珀赫德在「水行俠 失落王國」戲分被大幅刪剪的傳聞已經廣為人知，還是有網友堅稱：「她只要出現1秒就不看。」顯然官司結束到現在1年多，強尼戴普影迷對安珀的恨意，並沒怎麼減少。

奧斯卡影帝凱文史貝西（Kevin Spacey），則是從「被男性控性侵」的官司中解套，儘管英國法庭判他9項罪名都不成立，他也激動落淚，仍有不少觀眾不太相信他完全清白。他在宣判之前早已經規畫要回到幕前，甚至談好演出的工作，外界仍對他有些疑慮，現在似乎不是回歸的理想時機。

遭控性侵的詹姆斯法蘭柯(JamesFranco)、被舊愛指有性虐與食人幻想的艾米爾漢莫（Armie Hammer），昔日前途都被看好，現在也還未能從低潮中重振雄風。過去提到形象毀壞的藝人起死回生，各方公認小勞勃道尼（Robert John Downey Jr.）是最傳奇性的代表，可是他持有毒品坐牢，沒對其他人造成傷害，加上碰巧逢超級英雄片熱潮興起，才能順利翻紅成影壇最閃耀的巨星之一，目前幾位待翻身的昔日「劣跡藝人」，暫時沒人有這種好運。

凱文史貝西據傳早已談好新戲，積極想回歸幕前。(路透資料照片)
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