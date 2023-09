安珀赫德仇恨值太高 新片遭強哥影迷抵制

安珀赫德兩部新作先後上檔,觀眾反應對她的演藝事業有極大影響。(路透資料照片)

行為曾經有過重大疏失、被貼上負面標籤的藝人想要洗白翻身,難上加難?去年和前夫強尼戴普大打誹謗官司、遭到眾多強尼影迷圍攻的安珀赫德(Amber Heard),新片「In the Fire」將於10月中旬在戲院及平台同步推出,她在「水行俠 失落王國」(Aquaman and the Lost Kingdom)預告中也露了一次臉,兩部片的反應對她能否重回好萊塢,有決定性的影響。

安珀赫德曾指強尼戴普(Johnny Depp)是「家暴 男」,讓強尼遭到大片換角、事業與形象陷入谷底,因而廣大的強尼粉絲視她如仇敵,非要看她的演藝事業比強尼崩塌地更嚴重才肯甘心。「In the Fire」並非大成本大製作,又不只在戲院獨家推出,票房要是不出色,還不至於對安珀造成毀滅,倒是「水行俠 失落王國」的票房會因為她受到多大影響?各方都在高度關注,因為上一集曾是賣座最出色的DC英雄片。

就算安珀赫德在「水行俠 失落王國」戲分被大幅刪剪的傳聞已經廣為人知,還是有網友堅稱:「她只要出現1秒就不看。」顯然官司結束到現在1年多,強尼戴普影迷對安珀的恨意,並沒怎麼減少。

奧斯卡 影帝凱文史貝西(Kevin Spacey),則是從「被男性控性侵 」的官司中解套,儘管英國法庭判他9項罪名都不成立,他也激動落淚,仍有不少觀眾不太相信他完全清白。他在宣判之前早已經規畫要回到幕前,甚至談好演出的工作,外界仍對他有些疑慮,現在似乎不是回歸的理想時機。