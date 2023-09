萬聖節銀幕濺血 奪魂鋸X火拚大法師：信徒

「大法師:信徒」被邪靈糾纏的小女孩多了一位。(取材自IMDb)

恐怖片向來有相當死忠的群眾,而每年10月因為有西洋萬聖節,成了片商熱中排映恐怖片的熱門時段,今年觀眾將可以在9月底先看到走血腥暴力路線的「奪魂鋸X」(Saw X),一周之後則換宗教靈異的「大法師:信徒」(The Exorcist: Believer)登場,兩部都是經典著名恐怖片集的最新續篇,都請到原主角回歸,檔期又重疊,票房大戰成績如何,備受影迷期待。

托賓貝爾再度回歸演「奪魂鋸X」。(取材自IMDb)

「奪魂鋸X」照例有很多血腥的整人遊戲。(取材自IMDb)

「奪魂鋸」系列至今有近20年的歷史,上一集「死亡漩渦:奪魂鋸新遊戲」(Spiral: From the Book of Saw)首度由新人物掛帥,還找來克里斯洛克(Chris Rock)、山繆傑克森(Samuel Jackson)這樣的大牌組合。有趣的是,最新的「奪魂鋸X」找回「拼圖殺人魔」托賓貝爾(Tobin Bell)從頭演到尾,上一集的主角克里斯洛克又被取代,看來還是「原汁原味」最受編導團隊的信賴。

經過了疫情 之後才又回歸的「奪魂鋸」原班人馬,在「奪魂鋸X」依舊血漿飆個不停,割手斷腿、開腦破肚等畫面統統都有,「重口味」的觀眾鐵定直呼過癮,情節到了結尾還有些意外轉折,不管刺激程度或是曲折過程應該都能讓恐怖片迷滿意。

艾倫柏絲汀回歸演出「大法師:信徒」。(取材自IMDb)

至於「大法師:信徒」的歷史意義就更值得一提,今年正是首集上映的50周年,雖然首集導演威廉佛烈金也在今年夏天去世,可是首集入圍奧斯卡 最佳女主角的艾倫柏絲汀(Ellen Burstyn)回歸,影迷光衝著她就不能錯過這部最新續集。

昔日「大法師」讓被邪靈附身的小女孩上演「頭轉180度」、「大吐綠色膿汁」等詭異噁心的片段,「大法師:信徒」則變成一黑一白、兩個小女孩被鬼魅所祟,刺激也加倍,艾倫柏絲汀的角色從女明星變成驅魔大師,身分上的轉變,暗示著半世紀來這個人物也經過一番重大的變化,或許會是情節的重要部分。

比血腥嚇人,「奪魂鋸X」應能勝出,比氣氛詭異驚駭,「大法師:信徒」可能更高一籌,使得這場經典恐怖系列的票房大戰,變得更受到矚目。