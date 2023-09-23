萬聖節銀幕濺血 奪魂鋸X火拚大法師：信徒

「大法師：信徒」被邪靈糾纏的小女孩多了一位。（取材自IMDb）

恐怖片向來有相當死忠的群眾，而每年10月因為有西洋萬聖節，成了片商熱中排映恐怖片的熱門時段，今年觀眾將可以在9月底先看到走血腥暴力路線的「奪魂鋸X」（Saw X），一周之後則換宗教靈異的「大法師：信徒」（The Exorcist: Believer）登場，兩部都是經典著名恐怖片集的最新續篇，都請到原主角回歸，檔期又重疊，票房大戰成績如何，備受影迷期待。

托賓貝爾再度回歸演「奪魂鋸X」。（取材自IMDb）

「奪魂鋸X」照例有很多血腥的整人遊戲。（取材自IMDb）

「奪魂鋸」系列至今有近20年的歷史，上一集「死亡漩渦：奪魂鋸新遊戲」（Spiral: From the Book of Saw）首度由新人物掛帥，還找來克里斯洛克（Chris Rock）、山繆傑克森（Samuel Jackson）這樣的大牌組合。有趣的是，最新的「奪魂鋸X」找回「拼圖殺人魔」托賓貝爾（Tobin Bell）從頭演到尾，上一集的主角克里斯洛克又被取代，看來還是「原汁原味」最受編導團隊的信賴。

經過了疫情 之後才又回歸的「奪魂鋸」原班人馬，在「奪魂鋸X」依舊血漿飆個不停，割手斷腿、開腦破肚等畫面統統都有，「重口味」的觀眾鐵定直呼過癮，情節到了結尾還有些意外轉折，不管刺激程度或是曲折過程應該都能讓恐怖片迷滿意。

艾倫柏絲汀回歸演出「大法師：信徒」。（取材自IMDb）

至於「大法師：信徒」的歷史意義就更值得一提，今年正是首集上映的50周年，雖然首集導演威廉佛烈金也在今年夏天去世，可是首集入圍奧斯卡 最佳女主角的艾倫柏絲汀（Ellen Burstyn）回歸，影迷光衝著她就不能錯過這部最新續集。

昔日「大法師」讓被邪靈附身的小女孩上演「頭轉180度」、「大吐綠色膿汁」等詭異噁心的片段，「大法師：信徒」則變成一黑一白、兩個小女孩被鬼魅所祟，刺激也加倍，艾倫柏絲汀的角色從女明星變成驅魔大師，身分上的轉變，暗示著半世紀來這個人物也經過一番重大的變化，或許會是情節的重要部分。

比血腥嚇人，「奪魂鋸X」應能勝出，比氣氛詭異驚駭，「大法師：信徒」可能更高一籌，使得這場經典恐怖系列的票房大戰，變得更受到矚目。