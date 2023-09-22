「最閃夫妻」撕破臉 蘇菲透納提告喬強納斯 控扣押女兒護照

蘇菲透納（右）像喬強納斯提告，控訴他扣押兩個女兒的護照。（路透資料照片）

演藝圈繼布萊德彼特 （Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie）後，又一慘烈的小孩監護權大戰正式爆發。曾在「X戰警」（X-Men）系列扮演年輕版琴葛蕾（Jean Grey）、「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）演狼族千金珊莎（Sansa Stark）的蘇菲透納（Sophie Turner），對於談離婚中的丈夫喬強納斯（Joe Jonas）提出告訴，抨擊他違背兩人之前的協議「舉家搬遷到英國定居」，把兩個女兒的護照扣押住，喬強納斯則反擊她「破壞兩人和平共同照顧孩子的安排」。

過去曾被形容是「最愛放閃夫妻」的喬強納斯與蘇菲透納，一鬧離婚之後就再難回復曾經的恩愛感覺，而是愈鬧愈僵，早在蘇菲提出控訴前，已有八卦 媒體透露兩人接下很快要進入難看的「搶奪女兒大戰」，喬強納斯甚至被控早在對TMZ的八卦報導受訪中暗指蘇菲透納年輕、愛玩，平常大都是他讚在家照顧兩個女兒，有意破壞蘇菲的形象，讓自己在監護權之爭中占上風。

結果「紐約郵報」八卦版報導，蘇菲透納在法庭文件中指出，她和喬強納斯為何會賣掉在邁阿密共有的房子，是因為講好要把女兒們帶到她的家鄉──英國定居，並在英國物色理想的學校讓孩子們就讀，可是喬強納斯現在扣押了女兒們的護照，蘇菲不得不透過法律手段要他把護照交出來。提告後的幾個小時，蘇菲也在紐約被目擊和其中一個女兒一起上街，感覺上只要不帶把孩子帶離開美國，母女還是有很多機會相處。

儘管喬強納斯和蘇菲透納沒有像布裘一樣，對於小孩監護權的處理意見相左、造成僵持不下，可是既然蘇菲已經尋求法律途徑，之後恐怕也很難不繼續鬥下去，會鬧多久？外界都在關注中。