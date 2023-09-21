1.3億元拍完「驚奇隊長2」 漫威成本最低

「驚奇隊長2」成本僅1.3億美元，是漫威影業成本最低的電影之一。(圖：迪士尼提供)

漫威 特效強片「驚奇隊長2」(The Marvels)聲勢浩大，再展不可思議的驚奇女力，除了三位女主角布麗拉森(Brie Larson)、伊曼維拉尼(Iman Vellani)以及泰娜帕麗斯(Teyonah Parris)共同組隊，南韓男神朴敘俊也有特別演出，即便罷工仍在持續，漫威影業仍已展開宣傳，根據「Vanity Fair」報導，該片成本約莫是1.3億美元，是漫威影業成本最低電影。

在今年眾多大片動輒2億至3億美元的成本來看，「驚奇隊長2」是漫威影業成軍以來的最低成本之一，目前與「蟻人」(Ant-Man)並列，外界原本以為故事背景設置在外太空 的成本不會太低，沒想到僅1.3億美元，比起首集的1.52億美元，這集看似格局更大，就連漫威草創初期的「鋼鐵人」(Iron Man)、「無敵浩克」(The Incredible Hulk)都有1.4億美元成本。

導演妮亞達科斯塔(Nia DaCosta)年僅33歲，不只是最年輕的漫威導演，也是目前加入漫威的第一位非裔 女導演，她坦言一開始不太習慣，且拍攝難度不小，有時必須讓整個劇組對著綠幕演戲，然後想像自己正在外太空，她說之後還是希望回歸她熱愛的獨立電影。