我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市打擊鼠患 商家垃圾明年3月起禁堆放人行道

裸體高級晚宴 洛杉磯快閃 華人反應不一

觀影說劇／「花月殺手」情牽37歲女 李奧納多捲背叛

記者蘇詠智╱綜合報導
李奧納多狄卡皮歐(右起)、勞勃狄尼洛、莉莉葛萊史東主演「花月殺手」。(圖：UIP提供)
李奧納多狄卡皮歐(右起)、勞勃狄尼洛、莉莉葛萊史東主演「花月殺手」。(圖：UIP提供)

年近半百不婚、女友滿25歲就考慮分手的李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)，要看到他成為已婚男人的模樣，只能在電影裡。他的新作「花月殺手」(Killers of the Flower Moon)，搭檔勞勃狄尼洛(Robert De Niro)與名導馬丁史柯西斯(Martin Scorsese)，被視為瞄準奧斯卡金像獎的強打，片中他和37歲的原住民女演員莉莉葛萊史東(Lily Gladstone)演一對夫妻，婚姻也有一些問題，卻是和謀殺扯上關係，頗值得觀眾期待。

李奧納多狄卡皮歐本身絕對不可能跟37歲的女性談感情，但為了演出「花月殺手」，他與和馬丁史柯西斯才跟莉莉視訊會議一次之後就敲定她來擔任女主角：「她不僅擁有一種不可思議的優雅，更是來自黑腳保留區的美國原住民，這部電影中有許多觀點是從她的角度出發。馬丁並沒有再開視訊會議或是再找人來試鏡，這種情況非常罕見，他就是在她身上、眼裡、靈魂，當然還有她之前的作品中，看到了他想要的東西。」

「花月殺手」敘述19、20世紀之交，石油為北美原住民奧塞奇族帶來了鉅額財富，然而，一夕暴富卻立即引來了白人入侵者的覬覦，他們先是無所不用其極地操縱、勒索奧塞奇人並竊取其資產，最後甚至謀財害命。

在真實故事改編的「花月殺手」裡，最真誠純粹的愛與最醜惡不堪的背叛互相交織，這部電影既是男女主角之間不可思議的浪漫愛情故事，同時也是一部史詩級西部犯罪傳奇。

李奧納多狄卡皮歐(左)、莉莉葛萊史東在「花月殺手」中飾演一對夫妻，片中有浪漫愛情...
李奧納多狄卡皮歐(左)、莉莉葛萊史東在「花月殺手」中飾演一對夫妻，片中有浪漫愛情，也有謀殺背叛。(圖：UIP提供)

原住民 石油 奧斯卡

上一則

吳慷仁6度入圍金鐘 感謝沒被淘汰

下一則

宮崎駿又回來了 「蒼鷺與少年」零宣傳也大賣

延伸閱讀

李奧納多闊別4年回到大銀幕 新作聯手名導馬丁史柯西斯

李奧納多闊別4年回到大銀幕 新作聯手名導馬丁史柯西斯
洪金寶瘦一圈 師弟元彪發福了

洪金寶瘦一圈 師弟元彪發福了
周冬雨遭殺豬盤 「鸚鵡殺」跳脫復仇

周冬雨遭殺豬盤 「鸚鵡殺」跳脫復仇
獲芝影展成就獎 袁富華熱愛表演不服輸

獲芝影展成就獎 袁富華熱愛表演不服輸

熱門新聞

凱蒂荷姆絲的財產雖然不是最傲人，日子過得也不錯。（路透資料照片）

1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁

2023-09-16 16:32
張柏芝。圖／摘自微博

張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情

2023-09-17 09:51
李靚蕾似乎隔空回應王力宏。圖／本報資料照片

王力宏到底說了啥？藍心湄、甄妮開罵 李靚蕾Po黑底圖

2023-09-12 18:37
林更新在「玫瑰故事」被指顏值重回巔峰。（取材自微博）

劉亦菲官宣好消息 曬一排俊男美女

2023-09-16 07:00
「想見你」讓柯佳嬿(右)、許光漢紅到世界各地。(圖:福斯傳媒提供)

評／白百何「驕陽伴我」、韓版「想見你」翻拍劇注定罵聲多？

2023-09-12 22:06
鄧超與孫儷這對夫妻因捐款問題被罵上熱搜。（取材自微博）

最摳明星夫婦？ 捐20萬助貧生 鄧超、孫儷被罵上熱搜

2023-09-16 09:00

超人氣

更多 >
旅行丟了護照或錢包 該怎麼辦？

旅行丟了護照或錢包 該怎麼辦？
根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物

根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物
紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？

紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？
華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？

華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？
傳中方外交茶具贈禮藏竊聽器 英官員不慎摔破才發現

傳中方外交茶具贈禮藏竊聽器 英官員不慎摔破才發現