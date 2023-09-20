楊紫瓊沉迷懸案 當頂尖女巫賣座

楊紫瓊(中)主演新片「威尼斯魅影謀殺案」飾演靈媒。(美聯社)

新科奧斯卡 影后楊紫瓊 演出的推理謀殺電影「威尼斯魅影謀殺案」（A Haunting in Venice），最新幕後花絮揭開角色神祕面紗，楊紫瓊飾演經營通靈會的頂尖女巫喬依絲，具有能讓奇特的事發生的超能力，雖然身懷絕技，但也身不由己，然而她善於運用這種靈敏度，來幫助人們走出難關。

針對楊紫瓊的角色，導演肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）大讚楊紫瓊為靈媒這個角色注入靈魂，讓觀眾從她出場的那刻起便目不轉睛，楊紫瓊本人則說：「我很沉迷於謀殺懸案，但這次的作品在每個細節深處增添了恐怖元素。」

飾演作家阿蕊登的女星蒂娜菲(Tina Fey)，參照赫阿嘉莎本人的真實形象，甚至堪稱她在大銀幕上的化身，肯尼斯則大讚蒂娜菲：「阿嘉莎的創作充滿刺激、娛樂又逗趣，蒂娜則將這些特質注入此角。」阿蕊登在片中也把白羅化為自己筆下的人物，戲裡戲外的對照令人玩味不已，蒂娜菲自己卻笑稱：「扮演一個絕望的女作家，對我而言根本像本色出演。」自嘲很幸運不需要揣摩角色。「威尼斯魅影謀殺案」現正熱映中。

在萬聖節臨近之際，15日首映的「威尼斯魅影謀殺案」成為衝入最新一期北美周末票房十強的唯一新片。