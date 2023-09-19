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「驚奇隊長2」成本揭曉 竟是「漫威成本最低之一」

記者陳建嘉／即時報導
「驚奇隊長2」是年底備受期待的大片。（圖：迪士尼提供）
「驚奇隊長2」是年底備受期待的大片。（圖：迪士尼提供）

漫威特效強片「驚奇隊長2」聲勢浩大，再展不可思議的驚奇女力，除了3位女主角布麗拉森、「驚奇少女」伊曼維拉尼以及「汪達幻視」泰娜帕麗斯共同組隊，南韓男神朴敘俊也將有特別演出，即便罷工仍在持續，漫威影業仍已展開宣傳，曾執導「糖果人」導演妮亞達科斯塔也接受一連串訪問，根據「Vanity Fair」報導，「驚奇隊長2」的成本約莫是1.3億美元，是漫威影業成本最低電影。

在今年眾多大片動輒突破2億至3億美元的成本來看，成本較低，也是漫威影業成軍以來的最低成本之一，目前與「蟻人」並列，外界原本以為在今年稍早「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」、「星際異攻隊3」成本都突破2億美元的狀態下來看，故事背景設置在外太空的「驚奇隊長2」成本自然不會太低，沒想到至今公布卻是1.3億美元，比起首集的1.52億美元，這集看似格局更大，但相對之下較為省錢，就連漫威草創初期的「鋼鐵人」、「無敵浩克」都有1.4億美元成本。

導演妮亞達科斯塔年僅33歲，不只是最年輕的漫威導演，也是目前加入漫威的第一位黑人女導演，她接受「Vanity Fair」訪問時，坦言一開始不太習慣，拍攝過程的難度不小，有時必須讓整個劇組對著綠幕演戲，然後想像自己正在外太空，而後進行後製，但她說之後比較有可能回歸她熱愛的獨立電影，「能在這個世界玩耍，並成為這個廣大世界的一部分，是一件很棒的事，但我更想創造自己的世界」，而這次「驚奇隊長2」有高達26%的1.90:1增幅畫面，而且長達超過30分鐘，令人盡情感受驚奇隊長更勝以往的無敵威力，在IMAX巨幕上以最極致的沉浸式銳利清晰影音效果，見證驚奇隊長的升級回歸。

「驚奇隊長2」仍有IMAX增幅畫面。（圖：迪士尼提供）
「驚奇隊長2」仍有IMAX增幅畫面。（圖：迪士尼提供）
「驚奇隊長2」是年底備受期待的大片。（圖：迪士尼提供）
「驚奇隊長2」是年底備受期待的大片。（圖：迪士尼提供）

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