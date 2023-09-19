「驚奇隊長2」成本揭曉 竟是「漫威成本最低之一」

「驚奇隊長2」是年底備受期待的大片。（圖：迪士尼提供）

漫威 特效強片「驚奇隊長2」聲勢浩大，再展不可思議的驚奇女力，除了3位女主角布麗拉森、「驚奇少女」伊曼維拉尼以及「汪達幻視」泰娜帕麗斯共同組隊，南韓男神朴敘俊也將有特別演出，即便罷工 仍在持續，漫威影業仍已展開宣傳，曾執導「糖果人」導演妮亞達科斯塔也接受一連串訪問，根據「Vanity Fair」報導，「驚奇隊長2」的成本約莫是1.3億美元，是漫威影業成本最低電影。

在今年眾多大片動輒突破2億至3億美元的成本來看，成本較低，也是漫威影業成軍以來的最低成本之一，目前與「蟻人」並列，外界原本以為在今年稍早「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」、「星際異攻隊3」成本都突破2億美元的狀態下來看，故事背景設置在外太空 的「驚奇隊長2」成本自然不會太低，沒想到至今公布卻是1.3億美元，比起首集的1.52億美元，這集看似格局更大，但相對之下較為省錢，就連漫威草創初期的「鋼鐵人」、「無敵浩克」都有1.4億美元成本。