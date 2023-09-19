茱兒芭莉摩不敵壓力暫停錄影 網呼：被工會霸凌

茱兒芭莉摩改變決定，會等到美國演員、編劇雙罷工落幕後，再繼續自己談話節目的新一季錄製。（路透資料照片）

美國編劇、演員工會聯合罷工 還在進行中，之前率先表明要恢復談話節目錄製的茱兒芭莉摩（Drew Barrymore），被同業抨擊到體無完膚，近日雖發布了講到聲淚俱下的道歉短片，卻無法滅火，迅速將片子刪除，最後只得宣布節目先暫停錄製，其他談話節目亦陸續跟進。對於茱兒被迫屈服，有網友直呼：「根本是霸凌 。」

珍妮佛哈德森也宣告談話節目暫時先休息，等罷工結束再回歸。（路透資料照片）

早先茱兒芭莉摩宣告要重新進棚錄節目，包括珍妮佛哈德森（Jennifer Hudson）等人的談話節目也隨後表明會恢復錄製，結果招來巨大反彈後，大家都一起暫停，順了演員與編劇兩大工會的意，卻引起部分網友的不滿。茱兒原本是基於工作人員沒錄影就等於失業，希望能照顧他們的生計，且她的節目是以「廣播聯賣」方式在美國各地方電視台播出，按合約必須要交出一定集數以上的內容，否則除了違約，節目也會有被砍掉的風險。

但這一番風波讓原本人氣不錯、形象也不差的茱兒，變成眾矢之的，她在最新聲明中表示聽到各方的聲音，決定等罷工結束，節目才會復播，她稱沒有任何話語能表達對被她傷害的人最深切的歉意，她真的很希望能找到讓所有業界都滿意的解決之道。

網友罵工會成員聯合霸凌茱兒迫她就範，工作人員的死活都不在他們眼裡，他們則堅持：「壞人是影視製片人聯盟，只要他們願意接受我們開出的條件，罷工馬上可以結束，大家都能恢復工 作。」