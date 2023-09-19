被威爾史密斯掌摑受創 好友揭克里斯洛克看心理醫師

克里斯洛克開錯玩笑被修理，卻不願意接受對方道歉。（路透資料照片）

去年3月底的奧斯卡 頒獎典禮上，威爾史密斯 （Will Smith）當著全球觀眾眼前，走上台去掌摑頒獎人克里斯洛克（Chris Rock），引來各方譁然，他也接到主辦單位美國影藝學院 的10年禁令，在10年內不准出席任何該單位舉辦的活動。雖然威爾已經公開向克里斯洛克道歉，克里斯卻從沒有接受，也時不時就會在自己的現場演出中「修理」威爾。

威爾史密斯的藝壇行情還未能從「掌摑風波」中恢復。（路透資料照片）

事情過了一年多，但威爾史密斯還是沒辦法甩脫汙名，也尚未重振雄風，倒是克里斯洛克的好友──2016年的女版「魔鬼剋星」（Ghostbusters）、「來去美國2」（Coming 2 America）等片中頗為搶戲的諧星萊絲莉瓊斯（Leslie Jones）解釋道：「那件事對他（克里斯）來說，是很大的羞辱，他真的深受影響，大家要知道，他的爸媽、兩個女兒都看到他當眾受辱，他和女兒們還一起去接受心理輔導。」

萊絲莉自己則是在家裡看轉播目睹這一幕，馬上被激怒，差點氣得要跳上車子、開到現場。她認為威爾史密斯稍後上台領取奧斯卡影帝的榮譽，就該在致詞裡向克里斯洛克道歉。她覺得在那當下威爾史密斯甚至可以說自己暫時無法接受小金人獎座，因為剛才打人是不對的。

儘管威爾史密斯是因為不滿克里斯洛克堅持要開他妻子因病落髮、乾脆自己理平頭的玩笑，才氣憤到動手，但歐美文化中不管怎樣都不可以先用暴力，加上克里斯與萊絲莉情同兄妹，萊絲莉完全站在挺克里斯的一方。