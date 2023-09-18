阿湯哥「任務」被「芭比」打垮 導演稱為瑪格蘿比開心

「不可能的任務：致命清算 第一章」慘淪暑期美國票房的輸家。（取材自IMDb）

今年夏天美國票房最大的意外：「不可能的任務：致命清算 第一章」（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One）票房被「Barbie芭比 」（Barbie）狠狠踩在腳下，甚至被三小時、沒有太多動作場面的懷舊傳記片「奧本海默 」（Oppenheimer）大幅超越，堪稱是身兼製片與主角的湯姆克魯斯 （Tom Cruise）演藝生涯上一大尷尬時刻，還被推論該片如果光靠戲院收入恐將大賠錢。即便是這樣的處境，該片導演克里斯多夫麥奎里（Christopher McQuarrie）檯面上還是不能夠抱怨對手，反而還說：「替他們高興。」

瑪格蘿比因為「Barbie芭比」狂賣，變成今年最風光的票房巨星。（路透資料照片）

「不可能的任務：致命清算 第一章」賣座失利，各方都認為與「Barbie芭比」、「奧本海默」美國檔期只隔9天、好的映廳大都被它們搶光，有很大的關係，加上兩部片子互相拉抬聲勢，形成龐大的文化風潮，是過往的北美暑期票房戰中絕少見到，最趕流行的年輕人都怕沒有搭上、顯得落伍又跟不上話題，至於「不可能的任務：致命清算 第一章」畢竟已是系列的第七集，又明顯的還有下一集，很多人都不想花錢進戲院卻沒有看到一個結果，決定等上串流再考慮要不要補看，使得美國賣座從一開始就不太符合預期，後來更是被「Barbie芭比」、「奧本海默」打得落花流水。

「不可能的任務：致命清算 第一章」克里斯多夫麥奎里表面上還是相當為原創電影賣贏續集片開心。（歐新社資料照片）

不過克里斯多夫麥奎里還是堅稱：「我沒有辦法感到更開心了，當我們去買他們的電影票時，心裡的感覺、我們說出來的話，都是真的。瑪格（Margot Robbie，芭比的製片兼女主角）一直在我心目中是很有才華，又有巨星特質，我很高興片子是交到她的手上，也沒辦法為葛莉塔（Greta Gerwig，芭比導演）感到更開心。這是原創電影的勝利，也是非續集電影的勝利。」

可是克里斯多夫麥奎里自己編導的「不可能的任務：致命清算 第一章」就成了輸家，目前該片已宣布10月10日數位上架，10月31日販售4K藍光，只期待在這些市場上能夠反敗為勝。