湯姆克魯斯再被唱衰 「水行俠2」有望贏「任務」

「水行俠：失落王國」預告片才剛推出，已經有資深媒體記者預言全球賣破7億美元。（取材自IMDb）

眾所周知，湯姆克魯斯 （Tom Cruise）今年度力作「不可能的任務：致命清算第一章」（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One）在北美、中國等地票房都不如預期，全球累積賣座數字至今僅5億6300萬美元，成本卻高達2億9000萬美元，按照大部分影片的成本x2才是回本的底線看來，該片光靠戲院收入勢必要虧本。而現在更有資深的市場觀察家放話，12月下旬才要上映的「水行俠：失落王國」（Aquaman and the Lost Kingdom）如果經過簡單的數學推算，都很有機會全球賣到7億美元、大贏「不可能的任務：致命清算第一章」。

「水行俠」的首集本就是DC英雄片在全球最賣座的代表之一，世界各地票房加總破11億美元，據資深影劇記者史考特曼德森的估算，如果第2集在中國以外的區域票房比上一集下滑3成，算是蠻合理的跌幅，而中國的票房從上一集的2億9800萬美元，直接大砍6成5到只剩下1億500萬美元，這樣子加起來全球總票房仍有7億美元，不只明顯領先「不可能的任務：致命清算第一章」，也會大勝全球賣座4億多美元的基努李維 （Keanu Reeves）「捍衛任務4」（John Wick: Chapter 4）。

目前各方對「水行俠：失落王國」大都不特別看好，一來是DC英雄片近來頻頻踢到鐵板，二來是備受網友抨擊、揚言要抵制的安珀赫德（Amber Heard），預告片中都出現一秒，顯然正片裡仍不會消失。早先「閃電俠」（The Flash）因男主角伊薩米勒（Ezra Miller）劣跡斑斑，導致片子賣座遠不如預期，還讓人記憶猶新，安珀會對「水行俠：失落王國」票房造成多大影響，大家都很好奇，至少在美國，會不會只比首集下滑3成，真的很難說得準。