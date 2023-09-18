率先復工成箭靶 茱兒芭莉摩淚眼道歉也沒用

茱兒芭莉摩因為在美國演員、編劇工會雙罷工未結束前就要恢復談話節目的錄製，遭到猛烈的抨擊。（取材自Instagram）

美國演員、編劇雙工會聯合罷工 似乎看不到結束的一天，茱兒芭莉摩（Drew Barrymore）已經帶頭宣告自己的談話節目「茱兒芭莉摩秀」復工 開錄，並保證會在不觸犯罷工規定的情況下進行，後續有「珍妮佛哈德森秀」等談話節目跟進，意外造成罷工期間，影視拍攝停擺，談話節目卻最早恢復的奇妙結果。

然而，兩工會成員因此將茱兒芭莉摩當成箭靶，痛批她不顧其他同業還在爭取權益，既自私又是一種背叛，她被逼得拍短片一面哭一面道歉，表示還有很多工作人員的生計要顧，這節目不是只有她自己說了算，但她後來又被逼得刪除影片，相關爭議也還在延燒。

茱兒芭莉摩表示，不會觸犯罷工規定，因而她的節目復工後就不會有編劇工會的會員幫忙寫腳本，這也是編劇工會最不開心的地方，他們罷工要爭取更好的待遇，倘若因此讓會員們少了頭路，是否弄巧成拙？因此工會成員諷刺道：「所以妳的節目現在完全不需要有人幫妳寫開場、收場的台詞與內容，也不用人幫妳編排中間的過場流程，甚至妳要問來賓的題目也都不用人替妳寫了？」認為少了編劇的貢獻，就算是談話節目，也很難順利完成。

但引發質疑的是，有談話節目的工作人員指出，編劇在他們這種節目的重要性確實沒那麼大，因為主要的看頭還是在主持人跟來賓訪談之間迸出的火花，厲害的主持人能夠激發出來賓的真實反應，這才是節目中最吸睛、最能夠被觀眾討論的部分，編劇編寫那些開場、收場、中間過場等等，雖然也有一定的需要，卻不是完全無法取代。對於工作人員來說，有開工才有錢賺，要是節目配合演員、編劇罷工陷入停擺，他們也要喝西北風，因而若能在不觸碰罷工禁令的情況下繼續錄製，絕對比停擺要好。

在聲明和道歉之中，茱兒芭莉摩也一再強調，這節目不是只有她一個人的，很多人員們要是沒有進棚開錄就不會有收入，大家也需要生活。無奈演員工會與編劇工會成員才不會理她這番話，以「妙管家」（Who's the Boss?）、「聖女魔咒」（Charmed）走紅的艾莉莎米蘭諾（Alyssa Milano）說道：「雖然我真的很愛她，但這真的不是正確作法，這樣會影響到我們行動的力量，並不是個好的行為。」演出「白宮 風雲之助理檔案」( The West Wing )的布萊德利惠特福（Bradley Whitford）則諷刺寫道：「茱兒芭莉摩要你知道，在好萊塢勞工史上最嚴酷的一段期間，由於破壞工會的團結，讓她變成了受害者，對她來說，真是超難過的一周。」

「自家人」對茱兒是毫不留情的攻擊，也有的媒體觀察認為她真的很倒楣變成箭靶，她的節目在美國是屬於「廣播聯賣」的形式，賣給上百家地方電視台播出，因此需要保證在一定的時間內至少提供多少集的內容。針對目前罷工的狀況，有很多地方電視台以重播舊的知名談話秀因應，如此一來這些線上的談話節目有可能逐漸被取代，就只能走入停播的命運，工作人員當然不能坐視此情況發生，整個節目的經營者也不能容許這樣的情形，確實不是茱兒芭莉摩能夠自己說不錄就不錄。