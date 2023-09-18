諷刺美國主流社會消費非裔文化 「美國小說」奪多倫多影展大獎

「美國小說」（American Fiction，暫譯）是一部諷刺美國種族問題的電影。圖為劇照。（美聯社）

探討美國種族、媒體及白人觀眾如何消費黑人文化的諷刺片「美國小說」（American Fiction，暫譯），今天在多倫多國際影展 （TIFF）勇奪最大獎，早早成了奧斯卡 入圍大熱門。

法新社報導，「美國小說」是柯德傑佛森（Cord Jefferson）執導的首部長片，改編自艾佛瑞特（Percival Everett）小說「擦除」（Erasure，暫譯），探討「正宗」美國文化為何物。

導演柯德傑佛森首部長篇作品「美國小說」（American Fiction，暫譯），17日在多倫多國際影展（TIFF）勇奪最大獎。（美聯社）

41歲的柯德傑佛森是曾獲艾美獎 肯定的編劇，參與的作品包括「繼承之戰」（Succession）、「守護者」（Watchmen）等。

多倫多國際影展主席卡梅倫貝利（Cameron Bailey）今天在頒獎典禮上，代讀柯德傑佛森的聲明說：「我拍這部片時，並沒有思考它在世界亮相時的感受。」

「如今電影在你們面前了，我非常感激它以這種方式獲得接納。我會與（男主角）傑弗瑞萊特（Jeffrey Wright）為首的出色卡司分享這個榮耀。」

這部片在多倫多全球首映，並排定於11月在北美各地上映。

多倫多國際影展是北美規模最大的影展，最大獎「觀眾票選獎」（People's Choice Award）已成了奧斯卡金像獎早期風向球，「無依之地」（Nomadland，另譯「游牧人生」） 、「幸福綠皮書」（Green Book）都曾依個模式抱走奧斯卡最佳影片獎。

「自由之心」（12 Years a Slave）、「王者之聲：宣戰時刻」（The King's Speech）、「貧民百萬富翁」（Slumdog Millionaire）同樣是先在多倫多國際影展嶄露頭角，接著在奧斯卡獲最佳影片殊榮。