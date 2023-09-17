喬強納斯鬧離婚 險變國際衝突

喬強納斯（右）與蘇菲透納鬧離婚，還掀起英美網友的論戰。（路透資料照片）

歐美演藝界近來好幾對夫妻宣告離婚，大都讓粉絲毫無心理準備，因為其中不乏以「常放閃」為特色的銀色伴侶，殊不知背後感情早已出現嚴重裂痕、難以挽救。而目前還正在離婚過程的「強納斯兄弟」二哥喬強納斯（Joe Jonas）、「X戰警」（X-Men）系列與「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）蘇菲透納（Sophie Turner）更讓美國與英國的網友互相攻擊，差點變成「國際衝突」。

大多數的離婚夫妻在談分手時，最在意的是財產和小孩監護權的分配，喬強納斯與蘇菲透納竟然不是先爭這些，而是打起「形象戰」。喬強納斯被控先向專門報導明星與名流八卦 的TMZ，暗示蘇菲透納在四年婚姻之中，因為年輕、愛玩，不像他比較喜歡待在家裡帶小孩，造成彼此的距離。針對這個說法，蘇菲透納的粉絲砲轟喬強納斯刻意放話，試圖要塑造「她不顧家、不是好媽媽」的印象，好讓自己看來是離婚風波中形象更好的一方，居心叵測。

喬強納斯畢竟少年時期就是迪士尼 頻道捧在手掌心的偶像，強大的公關團隊把他訓練到面對公關問題，很快會做出反應，廣大的美國樂迷更是站在他這邊。來自英國的蘇菲，則有家鄉網友的聲援，一場「英美網友論戰」就這麼奇妙上演。

英國「鏡報」也請來資深公關主管珊姆沃克分析，稱喬強納斯背後有高手操盤，先發制人就是要讓他爭取到更好的外界觀感，覺得他是這場婚變中，形象較好的那一個。珊姆沃克覺得，喬強納斯不太可能真的像他營造的那樣「居家」，私下應該沒有迪士尼把他塑造的那麼乖。

凱文柯斯納（左）與克莉絲汀邦加納離婚，吵最凶的還是在「錢」上面。（路透資料照片）

而資深天王凱文柯斯納（Kevin Costner）與妻子克莉絲汀邦加納（Christine Baumgathner），則是為了最常見的「搶錢」而爭執，克莉絲汀的律師甚至口出狂言，表示他們的小孩從小養尊處優，過慣出入搭私人飛機、住一定要五星級的奢華生活，還稱：「吃香喝辣已經在他們的DNA裡了。」以此來要求凱文加多給小孩的撫養費，從每個月13萬美元提高到20萬美元，法庭宣判則大快人心，凱文每個月給小孩的養育費只需要付6萬3000美元，比原先還砍一半。