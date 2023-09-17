休傑克曼談婚變 當愛情變成友誼…

休傑克曼（右）與黛博拉李佛尼斯被傳是在疫情期間發現愛情逐漸消失，走上分手之路。（取材自Instagram）

走紅好萊塢 的澳洲 男星休傑克曼（Hugh Jackman），與妻子黛博拉李佛尼斯（Deborra-Lee Furness）27年的婚姻宣告畫下句點，讓影迷感到震驚。過去將近30年，這對相差13歲的「姐弟配」時常在公眾眼前秀恩愛，早被視為演藝圈的「模範夫妻」，卻沒想到終有緣盡情了的一天，英國「每日郵報」稱在疫情 期間，他們因為隔離而朝夕相處，驚覺彼此之間已不是愛情，變成了友誼，再也回不到過往心心相印的甜蜜時刻。

休傑克曼27歲時就和40歲的黛博拉結婚，外界看來感覺反差超大，那時他還是在澳洲、談不上有知名度的小演員，甚至還沒主演讓他成名的「X戰警」（X-Men）。後來他不但成了好萊塢一線大牌，也與黛博拉收養了一雙子女，現在兒子奧斯卡23歲，女兒艾娃也18歲了，看起來他與黛博拉應該要能開始隨心所欲過日子，卻不料彼此之間的愛情卻在不知不覺間消失了。

另外，就算處於心情的低潮，休傑克曼還是維持在紐約街頭騎腳踏車的運動習慣，也被拍到手上已未戴婚戒，根據TMZ報導，狗仔攝影問他：「你現在想要追求什麼樣的個人成長？」休傑克曼雖然因為婚變，情緒還未平復，仍然語氣和緩地回答：「我覺得這不是適合在大街上談論的話題，但我很感謝你的看法。」隨後他加了句：「現在是個有點困難的時機。」