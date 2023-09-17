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艾瑪華森遇狂粉 闖更衣室示愛

娛樂新聞組／綜合報導
艾瑪華森遭變態粉私闖入更衣室。（Getty Images）
艾瑪華森遭變態粉私闖入更衣室。（Getty Images）

在「哈利波特」（Harry Potter）系列電影飾演「妙麗」走紅的英國女星艾瑪華森（Emma Watson），近日驚傳遭變態粉絲相中。有消息指，一名男子日前涉嫌闖入紐約時裝周後台更衣室，大聲叫喊要娶艾瑪華森，更要求與當事人見面、對話，結果當場被護衛員制止逮捕。

據「娛樂周刊」報導，該名男子闖入時裝周現場一個私人會場，並走到更衣室大叫：「我想娶艾瑪華森！讓我跟艾瑪華森對話！讓我跟艾瑪華森合照！」據悉，現場有不少模特兒和化妝師在場，場面一片混亂。

報導指出，該名男子已不是第一次涉嫌對女星進行狙擊。上個月，其目標是另一女星茱兒芭莉摩（Drew Barrymore），當時茱兒芭莉摩正在主持一個公開活動，和一位女歌手正在對談，該名男子試圖衝上台，並大喊：「你知道我是誰？我要跟你在紐約碰面！」有紀錄指，他曾到茱兒芭莉摩住家附近，並滋擾其鄰居。

另外，33歲的愛瑪華森自從在2019年演完「她們」（Little Women）後就暫時息影近四年，期間僅出現在「哈利·波特20周年：重返霍格華茲」節目。她曾透露暫停拍電影的原因，「我遠離了原本的生活，學會了衝浪，我會騎馬了，我做了很多治療（是的，是治療）」，還領養了一隻狗。

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