凱蒂佩芮前夫被揭婚內出軌 涉嫌性侵5女「壓牆硬上」

羅素布蘭德的脫口秀表演受到觀眾喜愛。(路透資料照片)

曾與樂壇天后凱蒂佩芮(Katy Perry)結婚、並一度被好萊塢 力捧主演「大明星小跟班」(Get Him to the Greek)、「阿舍正傳」(Arthur Bach)等電影,並為「開運兔」(Hop)主角獻聲的英國諧星羅素布蘭德(Russell Brand),被數名女子控性侵 以及情緒上的控制和虐待,有人甚至是在他和凱蒂婚姻尚未結束期間遭到他的摧殘,而他與凱蒂確定離婚生效的五個月後,又將一名叫做娜蒂亞的女子擠在牆上「霸王硬上弓」。

羅素布蘭德曾經以無厘頭的言論和看似瘋癲的表演型態大受觀眾歡迎,在影壇與電視圈大為走紅,他坦承自己那段時間很得意忘形、是個爛人,但對於這幾位女子出面控訴被他施以性暴力,他以短片回應都是在彼此兩情相悅的情況下才發生性行為,絕對沒有「性侵」。

羅素布蘭德遭到不只一位女子控性侵。(路透資料照片)

他的醜事先是被報刊報導,然後在英國第4頻道的特別節目中詳細揭露,該節目找來的女性們都選擇匿名控訴,羅素布蘭德就算聽到她們大叫「不要」或是「滾開」,還是沒有停手,繼續把她們不是擠到牆邊就是按在床上,強行滿足自己的獸慾。

過往凱蒂佩芮也曾在受訪時透露被前夫傷害,稱他的控制欲很強,一如這次出面指控他的其中一些女性的說法,表示被他在情感上虐待、遭他嚴格控制。而他還是堅持自己並沒有犯下這些惡行,還照常在舞台上做現場脫口秀表演,觀眾們也被他逗得起立鼓掌。