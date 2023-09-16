我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安排拜習會？王毅突與蘇利文舉行多輪會晤

率先復工錄節目 茱兒芭莉摩哭著道歉

凱蒂佩芮前夫被揭婚內出軌 涉嫌性侵5女「壓牆硬上」

記者蘇詠智／即時報導
羅素布蘭德的脫口秀表演受到觀眾喜愛。（路透資料照片）
羅素布蘭德的脫口秀表演受到觀眾喜愛。（路透資料照片）

曾與樂壇天后凱蒂佩芮（Katy Perry）結婚、並一度被好萊塢力捧主演「大明星小跟班」（Get Him to the Greek）、「阿舍正傳」（Arthur Bach）等電影，並為「開運兔」（Hop）主角獻聲的英國諧星羅素布蘭德（Russell Brand），被數名女子控性侵以及情緒上的控制和虐待，有人甚至是在他和凱蒂婚姻尚未結束期間遭到他的摧殘，而他與凱蒂確定離婚生效的五個月後，又將一名叫做娜蒂亞的女子擠在牆上「霸王硬上弓」。

羅素布蘭德曾經以無厘頭的言論和看似瘋癲的表演型態大受觀眾歡迎，在影壇與電視圈大為走紅，他坦承自己那段時間很得意忘形、是個爛人，但對於這幾位女子出面控訴被他施以性暴力，他以短片回應都是在彼此兩情相悅的情況下才發生性行為，絕對沒有「性侵」。

羅素布蘭德遭到不只一位女子控性侵。（路透資料照片）
羅素布蘭德遭到不只一位女子控性侵。（路透資料照片）

他的醜事先是被報刊報導，然後在英國第4頻道的特別節目中詳細揭露，該節目找來的女性們都選擇匿名控訴，羅素布蘭德就算聽到她們大叫「不要」或是「滾開」，還是沒有停手，繼續把她們不是擠到牆邊就是按在床上，強行滿足自己的獸慾。

過往凱蒂佩芮也曾在受訪時透露被前夫傷害，稱他的控制欲很強，一如這次出面指控他的其中一些女性的說法，表示被他在情感上虐待、遭他嚴格控制。而他還是堅持自己並沒有犯下這些惡行，還照常在舞台上做現場脫口秀表演，觀眾們也被他逗得起立鼓掌。

羅素布蘭德（左）曾與凱蒂佩芮結婚。（取材自Instagram）
羅素布蘭德（左）曾與凱蒂佩芮結婚。（取材自Instagram）

性侵 好萊塢

上一則

休傑克曼婚變後現身紐約街頭 「現在是有點困難的時機」

下一則

戲說從頭／倪妮、白宇闖沙漠 「西出玉門」藏懸疑

延伸閱讀

日媒：前社長強尼喜多川性侵時 東山紀之在場

日媒：前社長強尼喜多川性侵時 東山紀之在場
裝不知情？日媒爆強尼喜多川性侵時「東山紀之就在現場」

裝不知情？日媒爆強尼喜多川性侵時「東山紀之就在現場」
遊艇大亨涉性侵遭通緝 見警企圖拔槍拒捕被逮

遊艇大亨涉性侵遭通緝 見警企圖拔槍拒捕被逮
前加州女教師性侵兩中學男生且懷孕 學區付225萬擺平最新官司

前加州女教師性侵兩中學男生且懷孕 學區付225萬擺平最新官司

熱門新聞

吳磊的感情狀況受到關注。(取材自微博)

小飛流戀愛了？ 吳磊自曝「和愛人家人在一起」…網友點名她

2023-09-10 22:41
湯姆克魯斯在「不可能的任務：致命清算 第一章」展現動作身手，票房反應卻遠不如預期。圖／摘自IMDb

阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？

2023-09-09 14:22
凱蒂荷姆絲的財產雖然不是最傲人，日子過得也不錯。（路透資料照片）

1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁

2023-09-16 16:32
李靚蕾似乎隔空回應王力宏。圖／本報資料照片

王力宏到底說了啥？藍心湄、甄妮開罵 李靚蕾Po黑底圖

2023-09-12 18:37
梁朝偉想躲媒體，卻被劉嘉玲抓了回來。（取材自微博）

梁朝偉風光返港又社恐 劉嘉玲「抓後背拉回來」網：像我媽帶小孩

2023-09-09 20:03
「想見你」讓柯佳嬿(右)、許光漢紅到世界各地。(圖:福斯傳媒提供)

評／白百何「驕陽伴我」、韓版「想見你」翻拍劇注定罵聲多？

2023-09-12 22:06

超人氣

更多 >
1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁

1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁
容易人財兩失「血型+星座」？ 第1名被騙還幫數鈔票

容易人財兩失「血型+星座」？ 第1名被騙還幫數鈔票
918起司漢堡日 溫蒂只賣1美分 麥當勞、漢堡王也有優惠

918起司漢堡日 溫蒂只賣1美分 麥當勞、漢堡王也有優惠
避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券

避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券
理財／退休儲蓄可少存點 理財書「死時剩下零」告訴你4理由

理財／退休儲蓄可少存點 理財書「死時剩下零」告訴你4理由