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觀影說劇／「水行俠2」預告亮相 安珀鏡頭不到1秒

記者陳建嘉╱綜合報導
前一集女主角安珀赫德在「水行俠2」預告片的鏡頭不到1秒鐘。(取材自YouTube)
前一集女主角安珀赫德在「水行俠2」預告片的鏡頭不到1秒鐘。(取材自YouTube)

等待已久，傑森摩莫亞(Jason Momoa)主演的DC超級英雄大片「水行俠 失落王國」(Aquaman and the Lost Kingdom)終於釋出首波預告，導演溫子仁帶著「水行俠」傑森摩莫亞、「歐姆」派屈克威爾森(Patrick Wilson)、「黑蝠鱝」葉海亞阿巴杜馬汀二世(Yahya Abdul-Mateen II)，和「亞特蘭娜女王」妮可基嫚(Nicole Kidman)一同回歸，至於前集女主角「梅拉」安珀赫德(Amber Heard)，預告片的鏡頭竟然不到1秒鐘，引發討論。

來源：YouTube

首集中未能打敗水行俠的黑蝠鱝，矢志為死去的父親報仇，他將不計代價，只求徹底將水行俠擊敗，這次他更掌握能釋放古老邪惡力量的遠古神器「黑色三叉戟」，變得比以往更加強大。為了對抗黑蝠鱝，水行俠必須向前亞特蘭提斯之王、如今被囚禁的弟弟歐姆求助，兩人成為意想不到的盟友；兄弟倆必須克服己見，以保衛王國、拯救水行俠的家人和全世界免於毀滅。

導演溫子仁最近接受「娛樂週刊」訪問，提到原本就希望續集著重在傑森、派屈克的兄弟情，所以前集女主角梅拉並非重點，不過首支長約2分半的預告中，安柏仍然有現身，然而僅約1秒鐘，讓人好奇她在正片到底有多少演出。

先前安珀赫德與強尼戴普(Johnny Depp)對簿公堂時，曾公開指控與強尼的官司，導致她在「水行俠 失落王國」的戲份大減，不過DC前總裁濱田沃特、導演溫子仁皆表示，續集原本就不會太著重女主角的故事。

「水行俠 失落王國」釋出首波預告。(圖：華納兄弟提供)
「水行俠 失落王國」釋出首波預告。(圖：華納兄弟提供)

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