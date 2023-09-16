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世上還有真愛？才放閃慶結婚27年 休傑克曼拋離婚震撼彈

娛樂新聞組／綜合報導
休傑克曼今年4月才曬夫妻合照慶祝結婚27年。(取材自Instagram)
休傑克曼今年4月才曬夫妻合照慶祝結婚27年。(取材自Instagram)

好萊塢男星休傑克曼（Hugh Jackman）與妻子黛博拉（Deborra-Lee Furness）驚爆離婚！雙方發共同聲明，宣布結束27年婚姻，兩人和平友好地分開。由於兩人向來給人鶼鰈情深印象，也經常PO照放閃，今年2月情人節及4月結婚紀念日時，休傑克曼還曬出和妻子合照，因此消息一出震撼演藝圈。

每日郵報報導，54歲的休傑克曼和67歲的妻子黛博拉向娛樂雜誌《People》發表離婚聲明，稱他們有幸成為夫妻，並度過近30年充滿美好和深情的時光，但他們的人生旅程正在發生變化，決定各奔前程並追求個人成長。

兩人此前曾表示，自1996年結婚以來，他們從未分開超過兩周，今年4月兩人結婚27周年紀念日，休傑克曼才剛發文向妻子致敬，如今突然宣布離婚震驚外界。

休傑克曼素來以好男人形象著稱，這段姐弟戀也一直是好萊塢佳話，如今突然傳出離婚，讓人驚訝，不少網友表示「連這對都分了，世上還有真愛嗎？」

不過對於休傑克曼驚傳離婚，雖然影迷感到難以置信，但「知情人士」卻覺得毫不意外；在兩人27年的婚姻之中，休傑克曼最常被外界質疑的就是「性向」。

休傑克曼長期經營劇場表演，除了陽剛味十足的金鋼狼之外，休傑克曼讓外界印象最深的也就是他載歌載舞的演出形象，偏偏在歐美的刻板印象中，「歌舞劇表演」就是很容易和「同性戀者」產生聯想。

休傑克曼在表演時穿得花枝招展，獲得百老匯東尼獎「最佳音樂劇男主角」的「The Boy from Oz 」中，也是扮演同志詞曲創作者彼得艾倫。「紐約郵報」八卦版的報導，劇場界人士對休傑克曼婚變，竟然不像網友那麼「震驚」，有「消息人士」透露：「事情已經發生了一陣子了，親人與朋友都知道。」

好萊塢男星休傑克曼(左)與妻子黛博拉(右)驚爆離婚。(Getty Images)
好萊塢男星休傑克曼(左)與妻子黛博拉(右)驚爆離婚。(Getty Images)

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