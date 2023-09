巨星吸金影響驚人 美報社砸10萬美元年薪徵專責泰勒絲和碧昂絲的記者

先是泰勒絲,再來是碧昂絲 ,兩大流行樂巨星的魅力,不僅讓演唱會的迷絲如痴若狂,所帶動的經濟效益和通膨影響,甚至引發金融界和政界關切。如今,主流媒體刊出徵才啟示:招聘專跑兩人動向的新聞記者。

《今日美國報》和《田納西人報》母公司 Gannett 集團開出職缺,徵求能掌握泰勒絲「音樂和文化影響力」的人,另外,也找能夠記錄碧昂絲「音樂、流行、文化,和經濟影響力」的人才。

Turns out it’s NOT the end of an era 😝 Miami, New Orleans, Indy and Toronto: The Eras Tour is coming to you in 2024 with @gracieabrams! Verified fan registration for all shows is open now - visit https://t.co/xw6YMN3GMc for more information pic.twitter.com/DCgFQb2U22