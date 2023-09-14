巨星吸金影響驚人 美報社砸10萬美元年薪徵專責泰勒絲和碧昂絲的記者

泰勒絲迷為「時代巡迴演唱會」花在門票、飯店、機票和飲食的開銷為1,500美元。（美聯社）

先是泰勒絲，再來是碧昂絲 ，兩大流行樂巨星的魅力，不僅讓演唱會的迷絲如痴若狂，所帶動的經濟效益和通膨影響，甚至引發金融界和政界關切。如今，主流媒體刊出徵才啟示：招聘專跑兩人動向的新聞記者。

《今日美國報》和《田納西人報》母公司 Gannett 集團開出職缺，徵求能掌握泰勒絲「音樂和文化影響力」的人，另外，也找能夠記錄碧昂絲「音樂、流行、文化，和經濟影響力」的人才。

Turns out it’s NOT the end of an era 😝 Miami, New Orleans, Indy and Toronto: The Eras Tour is coming to you in 2024 with @gracieabrams! Verified fan registration for all shows is open now - visit https://t.co/xw6YMN3GMc for more information pic.twitter.com/DCgFQb2U22 — Taylor Swift (@taylorswift13) August 3, 2023

從以下例子可見兩位巨星死忠粉絲對美國經濟帶來的挹注：泰勒絲迷為「時代巡迴演唱會」花在門票、飯店、機票和飲食的開銷每人為1,500美元。 碧昂絲迷花在《潮流復興Renaissance》巡迴演唱會支出更高達1,800美元。彭博經濟研究（Bloomberg Economics）估計，兩人粉絲開銷可為美國第3季國內生產毛額（GDP）增添54億美元。

這兩個記者職缺提出的薪酬和福利 相當誘人，遠距工作，每小時21.63美元到50.87美元不等，根據每周40小時工時計算，年薪最高可達10萬美元。

或許最大的福利是：記者需要跟隨巨星全球巡迴走透透。 Gannett 媒體首席內容長 Kristin Roberts 發布新聞稿說：「我們這職位是報導世界最大、影響我們社會、生活並帶進正面改變的新聞人物」 。