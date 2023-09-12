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就愛恐怖片 「鬼修女II」飄上北美票房第一

娛樂新聞組／綜合報導
恐怖片「鬼修女II」登上北美票房第一寶座。（取材自IMDb）
恐怖片「鬼修女II」登上北美票房第一寶座。（取材自IMDb）

根據北美院線聯盟（Exhibitor Relations）日前公布的數據，恐怖片「鬼修女II」（The Nun II）上周末飄上北美票房第一寶座，估計約有3260萬美元進帳。

中央社引述法新社報導，「鬼修女II」這部「厲陰宅宇宙」（The Conjuring Universe）系列第9章在疫情後延續了趨勢，即便票房還不如2018年原版「鬼修女」（The Nun）的5380萬美元來得亮眼。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）分析師表示，鬼修女II票房「對恐怖續集片來說，算是非常好的開映成績」。

另一方面，愈老愈有觀眾緣的丹佐華盛頓（Denzel Washington）主演的「私刑教育3」（The Equalizer 3），8至10日收入估計達1210萬美元，排名從上周的第一跌到第二。

上周末排名第三的是新片「我盛大的希臘婚禮3」（My Big Fat Greek Wedding 3，暫譯），票房為1000萬美元。

排名第四的是同樣新上映的印度動作驚悚片Jawan，雖然北美僅少數戲院上映，仍有620萬美元表現。

排名第五的是上映第8周紅粉力量終於開始退燒的「Barbie芭比」（Barbie），上周在北美有590萬美元進帳，美加累計票房來到6.2億美元。

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