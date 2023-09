「水行俠2」前景不妙 網嗆：有安珀赫德就不看

安珀赫德受到眾多觀眾放話抵制。(路透資料照片)

DC超級英雄片近來接連在賣座上踢到鐵板,最後的希望只剩上集全球熱賣超過11億美元的「水行俠2」(Aquaman and the Lost Kingdom),然而該片卻有個超級大的燙手山芋—槓上前夫強尼戴普(Johnny Depp)、堅稱他是家暴 男的安珀赫德(Amber Heard),就算去年兩人的誹謗官司最後,她獲判要給強尼的賠償金比他要給她的多4倍,被視為強尼的大勝利,還是難消強尼影迷的心頭之恨,堅信強尼若被「怪獸與鄧不利多的秘密」(Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore)換角,安珀也不該繼續留在「水行俠2」,放話:「有她在就拒看。」

安珀是「水行俠」女主角,續集中她若徹底消失也會顯得很奇怪,盛傳她雖然還是留著,出場時間卻大刪剪,但對敵視她的觀眾而言,光是大幅削弱她的戲還不夠,她應該要被徹底踢出去才行。今年暑假的「閃電俠」也是繼續留住惹出一堆負面新聞、甚至有觸法之虞的伊薩米勒(Ezra Miller),不把他換掉,結果雖然試映之後傳出的口碑還不錯,連先睹為快的湯姆克魯斯 (Tom Cruise)都稱這部片什麼都有,是觀眾會喜歡的影片,上片後卻賣座慘敗,影片公司恐要賠大錢,外界也才驚覺演員本身的形象太差,真的會讓片子的票房跟著陪葬。