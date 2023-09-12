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「水行俠2」前景不妙 網嗆：有安珀赫德就不看

記者蘇詠智／綜合報導
安珀赫德受到眾多觀眾放話抵制。（路透資料照片）
安珀赫德受到眾多觀眾放話抵制。（路透資料照片）

DC超級英雄片近來接連在賣座上踢到鐵板，最後的希望只剩上集全球熱賣超過11億美元的「水行俠2」（Aquaman and the Lost Kingdom），然而該片卻有個超級大的燙手山芋—槓上前夫強尼戴普（Johnny Depp）、堅稱他是家暴男的安珀赫德（Amber Heard），就算去年兩人的誹謗官司最後，她獲判要給強尼的賠償金比他要給她的多4倍，被視為強尼的大勝利，還是難消強尼影迷的心頭之恨，堅信強尼若被「怪獸與鄧不利多的秘密」（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）換角，安珀也不該繼續留在「水行俠2」，放話：「有她在就拒看。」

安珀是「水行俠」女主角，續集中她若徹底消失也會顯得很奇怪，盛傳她雖然還是留著，出場時間卻大刪剪，但對敵視她的觀眾而言，光是大幅削弱她的戲還不夠，她應該要被徹底踢出去才行。今年暑假的「閃電俠」也是繼續留住惹出一堆負面新聞、甚至有觸法之虞的伊薩米勒（Ezra Miller），不把他換掉，結果雖然試映之後傳出的口碑還不錯，連先睹為快的湯姆克魯斯（Tom Cruise）都稱這部片什麼都有，是觀眾會喜歡的影片，上片後卻賣座慘敗，影片公司恐要賠大錢，外界也才驚覺演員本身的形象太差，真的會讓片子的票房跟著陪葬。

早先網友直嚷著：「『水行俠2』再三個月就要上映，連最新完整的預告都沒有，電影公司會不會打算放棄，免得愈砸錢賠愈凶？」雖然該片最新前導預告馬上就發布，同時宣示最新完整的預告片近日之內就會公開，似有意打臉「被放棄論」，且前導預告裡完全看不到清楚的安珀赫德，為了不要激起網友不良觀感而被圍剿，堪稱用心良苦，無奈還是有不少人在網上留言：「只要有安珀，就不看。」更讓人對於即將登場的正式預告內容充滿好奇，安珀會不會在正式預告裡亮相？各方都在等著瞧。

「水行俠2」將在年底推出，目前連最新完整的預告都沒有。（取材自YouTube）
「水行俠2」將在年底推出，目前連最新完整的預告都沒有。（取材自YouTube）

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