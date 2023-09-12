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妮可基嫚臉太僵像機器人？艾美舒默諷刺反被批網路霸凌

記者蘇詠智／即時報導
妮可基嫚（右）在這一張照片中，其實就不會顯得太奇怪。（路透資料照片）
妮可基嫚（右）在這一張照片中，其實就不會顯得太奇怪。（路透資料照片）

56歲仍然高䠷美艷的妮可基嫚（Nicole Kidman），依舊是不少影迷心目中的女神，然而她自己也曾經坦承有過「打肉毒打到臉不會動」的時期，一堆人諷刺她臉僵到都沒辦法做表情、不像真人，她後來則以影片中細膩的演技，證明自己又能做出細微的神態變化，沒有再因為「臉上動手腳」而變得太奇怪。

不過近日妮可基嫚欣賞美國網球公開賽女子組的決賽，新聞照片中她穿著粉紅色的服裝，顯得輕鬆卻不失高雅，但一張她左手抱著右臂、右手托著下巴的坐姿照片，竟然被曾主持過奧斯卡頒獎典禮的「姐就是美」胖女諧星艾美舒默（Amy Schumer）轉發，然後在社群網站上寫道：「這就是人類的坐姿。」有意諷刺妮可的表情與肢體詭異到不像正常人，反而接近機器人或是外星人。

這下子艾美舒默變成網友不滿、抨擊的目標，有人直接嗆道：「妳這是在網路霸凌嗎？」也有人修理她：「說她是個喜劇演員，簡直是這世上噁心到家的不實描述。」更有人直接罵道：「她希望自己能跟妮可基嫚相提並論，她一點才華都沒有。」

艾美舒默眼看苗頭不對，也立刻刪文，試圖用搞笑的語氣道歉：「我想對所有因為我發布妮可基嫚照片，以及暗示她是外星人而受到傷害的人道歉，我會請求『70年代秀』（That '70s Show）卡司幫我寫信爭取原諒。」

近日「70年代秀」主角之一丹尼麥斯特森（Danny Masterson）被3位女子控性侵，另外兩位主角艾希頓庫（Ashton Kutcher）奇與蜜拉庫妮絲（Mila Kunis）應他家人要求，在審判前寫信表示過去都受到他的正面影響，希望法庭能從輕量刑，但他仍被判入監30年，引起軒然大波。艾美舒默拿這件事來開玩笑，顯然對於妮可基嫚的道歉，並不是特別正經。

其實妮可基嫚在當天拍攝的其他照片裡，看起來都沒那麼僵硬，還是不會太奇怪，艾美舒默故意要消遣她，也許早就對她很有意見，卻不慎為自己惹了麻煩。

艾美舒默（左）社群網站上發文諷刺妮可基嫚的坐姿怪到不像正常人。（取材自Insta...
艾美舒默（左）社群網站上發文諷刺妮可基嫚的坐姿怪到不像正常人。（取材自Instagram）

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