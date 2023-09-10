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美網場邊愛火燃燒 「甜茶」與卡戴珊小妹摟摟抱抱

記者蘇詠智／即時報導
提摩西夏勒梅與凱莉詹納觀看美網男單決賽。（Getty Images）
提摩西夏勒梅與凱莉詹納觀看美網男單決賽。（Getty Images）

文青男神「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)與金卡戴珊(Kim Kardashian)的同母異父小妹凱莉詹納(kylie Jenner)，4月被傳互有好感，迷姐迷妹們還拒絕相信，直到近日兩人在碧昂絲(Beyoncé)演唱會上公然接吻，少女們才不得不面對現實，一方面收拾破碎的芳心，而兩人還正打得火熱，這兩天已經又在紐約的時尚晚宴上再度出雙入對，今天美網男單決賽也被拍到在場面摟肩熱聊。

影迷看偶像，總是會自動幫他加上許多聖潔的光環，其實「甜茶」提摩西過往就曾與瑪丹娜（Madonna）、強尼戴普（Johnny Depp）的女兒先後談過戀愛，感情生活多采多姿，一點也不是保守的乖乖牌。這回的對象凱莉詹納，雖然比他小一些，卻已為人母、有一雙兒女，又來自形象欠佳的卡戴珊家族，因而不少他的女性影迷感到失望，卻也有人覺得他們自己看對眼就好，旁人毋庸置喙。

早先有八卦刊物指稱，提摩西精明得很，看上凱莉的高知名度，打算炒緋聞替自己將在秋天上映的「沙丘：第二部」（Dune: Part Two），小心機還被凱莉看破，一度彼此的火花也沒了下文，現在「沙丘：第二部」早就宣告延檔到明年推出，提摩西和凱莉的戀愛溫度反而急速加溫，八卦雜誌改口稱他們的火花「熱到破表」，看來「炒新聞說」早已不攻自破。

提摩西夏勒梅擁有不少女性影迷。（路透資料照片）
提摩西夏勒梅擁有不少女性影迷。（路透資料照片）
凱莉詹納年紀輕輕，已有一雙子女。（路透資料照片）
凱莉詹納年紀輕輕，已有一雙子女。（路透資料照片）

八卦 碧昂絲 瑪丹娜

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