美網場邊愛火燃燒 「甜茶」與卡戴珊小妹摟摟抱抱

提摩西夏勒梅與凱莉詹納觀看美網男單決賽。（Getty Images）

文青男神「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)與金卡戴珊(Kim Kardashian)的同母異父小妹凱莉詹納(kylie Jenner)，4月被傳互有好感，迷姐迷妹們還拒絕相信，直到近日兩人在碧昂絲 (Beyoncé)演唱會上公然接吻，少女們才不得不面對現實，一方面收拾破碎的芳心，而兩人還正打得火熱，這兩天已經又在紐約的時尚晚宴上再度出雙入對，今天美網男單決賽也被拍到在場面摟肩熱聊。

影迷看偶像，總是會自動幫他加上許多聖潔的光環，其實「甜茶」提摩西過往就曾與瑪丹娜 （Madonna）、強尼戴普（Johnny Depp）的女兒先後談過戀愛，感情生活多采多姿，一點也不是保守的乖乖牌。這回的對象凱莉詹納，雖然比他小一些，卻已為人母、有一雙兒女，又來自形象欠佳的卡戴珊家族，因而不少他的女性影迷感到失望，卻也有人覺得他們自己看對眼就好，旁人毋庸置喙。