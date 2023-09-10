安妮斯頓、薇斯朋 「直播秀」再攜手

咪咪蕾德(左起)、珍妮佛安妮斯頓、瑞絲薇斯朋以及製片麥可艾倫伯格一起攜手打造「晨間直播秀」。(美聯社)

珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）、瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）主演熱門美劇「晨間直播秀」（The Morning Show）第3季即將開播，主創、導演咪咪蕾德（Mimi Leder）提到這次仍會像前2季一樣探討女性的職場困境，當然也會再度討論#MeToo風波帶來的影響，先前珍妮佛才宣告「受夠了取消文化」引起軒然大波，咪咪也為此緩頰，「但這些人真的沒有贖罪的機會嗎？」

咪咪蕾德過往曾與凱文史貝西（Kevin Spacey）合作電影「讓愛傳出去」（Pay It Forward），凱文因為6年前捲入眾多性侵 、性騷事件，而被好萊塢 封殺，迄今仍無片約。咪咪說她無意為任何人辯護，也認為尊重彼此的身體是非常重要的事，「但這一切現在變得很複雜，現在又是網路世代，變得更複雜」，她認為做錯事就應該被懲罰，但若要徹底在業界消失，也不見得是好事。

她舉例前一季就有段劇情，是讓史蒂夫卡爾（Steve Carell）飾演的米契主播，就因為「權勢性侵」而遭到業界全面封殺，被迫遠走他鄉度過晚年，「我們很早就探討這個議題，刻意放入這一段，就希望讓大家看看不同角度」。咪咪更笑說，以前在劇組拍戲時，有時拍到很棒的鏡頭，大家會開心擁抱，「但現在不一樣了，我們會先問對方，請問我可以抱你嗎？」

提到這次再度與珍妮佛、瑞絲合作，她稱讚這次與兩位好友合作依舊很棒，「她們都是製片，很注重細節，也常常會跟我交流意見」，三人不時會討論政治、媒體、社群網站的現況，也會適時加入故事情節，「我們還要合作第4季呢，我已經開始期待了」。

前2季透過新聞節目「晨間直播秀」兩位女主播的視角，深度探討#MeToo現象、新冠肺炎以及職場女性困境等現象，這次受到演員工會罷工 影響，珍妮佛、瑞絲無法現身宣傳，被問第4季是否計畫探討好萊塢的罷工議題，咪咪笑稱這一部分很值得深究，「但我們所拍的故事，一直都希望能讓全世界觀眾都有認同感，還是要看我們有沒有找到適當的角度吧」。