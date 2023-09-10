舊愛玩愛情遊戲 庫柏爭風吃醋

布萊德利庫柏（左）與伊莉娜莎伊克生了個女兒，雖然分手卻從未徹底斷聯。（路透資料照片）

當體壇男神與影壇男神都圍繞在身邊，該要如何選擇？俄羅斯出身的美豔名模伊莉娜沙伊克（Irina Shayk），現在就面臨這個難題，一個是她近來頻頻約會、彼此都蠻有感覺的前美式足球 傳奇名將湯姆布萊迪（Tom Brady），一個是演而優則導、才氣與長相一樣出眾的布萊德利庫柏（Bradley Cooper），放棄哪一個都很可惜，但根據八卦 刊物「Life & Style」最新一期封面報導，伊莉娜根本是自找的，她也正在玩一場很危險的愛情遊戲。

伊莉娜是個不折不扣的「男神收割機」，除了布萊德利庫柏與湯姆布萊迪外，她還曾與足球巨星C羅 交往，讓無數女性嫉妒不已。其實她和布萊德利庫柏的感情，早該成為過去，兩人雖然生了個女兒，卻在布萊德利庫柏與女神卡卡（Lady Gaga）緋聞傳最凶的期間之後分手，不過彼此並未徹底斷聯，還會時不時帶著女兒一起出遊。近日她就發布了新的海灘度假照，被抓到跟布萊德利庫柏在同一個地區，應該是一起結伴同行，但她又已經與湯姆布萊迪約會，這下兩男一女變成複雜的三角關係。

「Life & Style」稱伊莉娜永遠不會停止對布萊德利的愛，況且女兒是他們之間最堅實的橋梁，家人關係絕對切不斷，可是她對湯姆的興趣也還沒消褪，兩個男人都是高知名度公眾人物，都很清楚對方的條件有多優秀，因此也都暗自吃醋，伊莉娜的友人都警告她：「妳在玩一個很危險的遊戲。」有人覺得伊莉娜是故意藉湯姆激發布萊德利獨占她的決心，相反的也有人認為她是利用布萊德利來讓湯姆感到威脅、加強追求的力道。