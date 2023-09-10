阿湯哥「任務」垮了 「捍衛戰士3」有譜？

湯姆克魯斯在「不可能的任務：致命清算 第一章」展現動作身手，票房反應卻遠不如預期。（取材自IMDb）

湯姆克魯斯 （Tom Cruise）今年度大片「不可能的任務：致命清算 第一章」（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One），票房被「Barbie芭比 」（Barbie）和「奧本海默 」（Oppenheimer）聯手拉低不少，據估計恐要賠上億美元，系列之內的全球賣座排名也只有第四高，北美更只贏票房墊底的第3集，反應遠不如預期。早先湯姆克魯斯透露有意拍攝此系列到80歲，現在美國觀眾以票房逼迫他早點讓位，而還未上映的下一集，賣座成績已經讓不少市場分析家擔心。

不過對湯姆克魯斯的影迷而言，這次的失利不會徹底將他打敗，倒是會讓他看清楚，他恐怕需要其他更具有票房保證的系列，來常保影壇巨星的地位，因而有人推論本來未必會成形的「捍衛戰士」（Top Gun）第3集，現在落實的可能性倍增，至少「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）光北美票房就破7億美元，遠比「不可能的任務」系列更讓觀眾捧場。

然而「捍衛戰士：獨行俠」之後，故事如何往下發展，難度可不低。湯姆克魯斯扮演的「獨行俠」彼得，情節似乎已經發展到盡頭，過往的心結已打開，和故人之子也重修舊好，更和昔日女友重燃愛火，人生中再也沒有太多的困境待突破，如果改以他訓練的一班年輕飛官們為主軸，是最方便的作法，但他的戲分必然會大幅削減，不一定能滿足影迷的期待，因而「捍衛戰士」系列要拍下去，要比「不可能的任務」難很多。