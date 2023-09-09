憂掀2.3級地震？「泰勒絲熱」將燒進戲院 影城員工呼籲狂粉：克制一下

泰勒絲深受年輕歌迷喜愛。（路透資料照片）

樂壇當紅天后泰勒絲的「The Eras Tour」（時代巡迴演唱會）電影，即將在下個月起正式在全美各地影城上映，預售票房已經展現媲美超級英雄大片的威力，眼看她的瘋狂粉絲就要大舉攻占映廳，有影城員工趕快拍短片呼籲：影城畢竟不是巨蛋，大家千萬別high到失控！

泰勒絲今年在全美各地巡演據估計締造約50億美元的經濟效益，傲視其他同業，連資深前輩都有所不及。儘管如此，仍有廣大向隅觀眾沒搶到票，打算把握演唱會紀錄片上映的機會，在影城映廳裡彌補沒能見識到她現場表演丰采的遺憾，勢必有人會大聲唱和，或是乾脆跟著樂聲手舞足蹈，這在演唱會上是稀鬆平常的現象，但對電影放映卻不是很妥當。特地為此拍短片的影城員工表示，映廳裡能承受的音量有極限，當你大聲唱起來，對身旁的觀眾恐怕會是嚴重的干擾，請將心比心。