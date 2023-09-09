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憂掀2.3級地震？「泰勒絲熱」將燒進戲院 影城員工呼籲狂粉：克制一下

記者蘇詠智／即時報導
泰勒絲深受年輕歌迷喜愛。（路透資料照片）
泰勒絲深受年輕歌迷喜愛。（路透資料照片）

樂壇當紅天后泰勒絲的「The Eras Tour」（時代巡迴演唱會）電影，即將在下個月起正式在全美各地影城上映，預售票房已經展現媲美超級英雄大片的威力，眼看她的瘋狂粉絲就要大舉攻占映廳，有影城員工趕快拍短片呼籲：影城畢竟不是巨蛋，大家千萬別high到失控！

泰勒絲今年在全美各地巡演據估計締造約50億美元的經濟效益，傲視其他同業，連資深前輩都有所不及。儘管如此，仍有廣大向隅觀眾沒搶到票，打算把握演唱會紀錄片上映的機會，在影城映廳裡彌補沒能見識到她現場表演丰采的遺憾，勢必有人會大聲唱和，或是乾脆跟著樂聲手舞足蹈，這在演唱會上是稀鬆平常的現象，但對電影放映卻不是很妥當。特地為此拍短片的影城員工表示，映廳裡能承受的音量有極限，當你大聲唱起來，對身旁的觀眾恐怕會是嚴重的干擾，請將心比心。

說到底，演唱會電影與演唱會本身還是有差別，演唱會場地可以容納的人數、能承受的音量與震動更大，泰勒絲之前在西雅圖演唱會上7萬歌迷一起躍動造成相當於2.3級地震的瘋狂紀錄，絕對不宜在影城重現，影城工作人員苦心拍短片先提醒，到時候觀眾做不做得到？只能拭目以待。

泰勒絲正當紅，演唱會電影還未上映已先成熱門話題。（取材自IMDb）
泰勒絲正當紅，演唱會電影還未上映已先成熱門話題。（取材自IMDb）
泰勒絲巡迴演唱會締造驚人的經濟效益。（取材自IMDb）
泰勒絲巡迴演唱會締造驚人的經濟效益。（取材自IMDb）

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