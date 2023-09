肯伊威斯特在義大利上演「活春宮」船公司：列終身黑名單

饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特(Kanye West,已改名Ye)今年初與建築師女友比安卡(Bianca Censori)結婚,夫妻倆日前赴義大利 旅遊時,因穿搭過於裸露,甚至疑似在搭船時公開解決性需求,工作場所不宜(NSFW)行徑慘遭當地人砲轟。如今遊船公司也發聲,譴責他們公然猥褻,表示將列入「終身黑名單」。

「pagesix」報導,根據流傳的影片,肯爺8月底和妻子在義大利搭船甜遊時,直接將褲子脫下,臀部整個裸露在外,而比安卡則跪坐在他的下體前,疑似正幫忙解決性需求;兩人「解放」時,雖然一旁有載滿遊客的船經過,不過他們仍未收斂放蕩行徑,直到最後一刻才提起褲子迴避。

At first I thought the man on the phone was calling the police because there’s a homeless bum on his boat but it turned out to be Kanye West 😂🤣😂🤣 pic.twitter.com/YO8NFYSsGO