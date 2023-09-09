肯伊威斯特在義大利上演「活春宮」船公司：列終身黑名單

饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特日前被拍到在義大利遊艇上，與女友上演活春宮。(路透資料照片)

饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，已改名Ye）今年初與建築師女友比安卡（Bianca Censori）結婚，夫妻倆日前赴義大利 旅遊時，因穿搭過於裸露，甚至疑似在搭船時公開解決性需求，工作場所不宜（NSFW）行徑慘遭當地人砲轟。如今遊船公司也發聲，譴責他們公然猥褻，表示將列入「終身黑名單」。

「pagesix」報導，根據流傳的影片，肯爺8月底和妻子在義大利搭船甜遊時，直接將褲子脫下，臀部整個裸露在外，而比安卡則跪坐在他的下體前，疑似正幫忙解決性需求；兩人「解放」時，雖然一旁有載滿遊客的船經過，不過他們仍未收斂放蕩行徑，直到最後一刻才提起褲子迴避。

At first I thought the man on the phone was calling the police because there’s a homeless bum on his boat but it turned out to be Kanye West 😂🤣😂🤣 pic.twitter.com/YO8NFYSsGO — M.O.B (@Mykoladoo) September 5, 2023

遊船承租商Venezia Turismo Motoscafi告訴「每日郵報」，在上周照片公開前，他們的員工「完全不知」肯爺在船上脫褲子，「事發時船長正專心駕駛，沒有看到這些不雅內容。如果發生這種情況，他會立即下船並向當局報告。」業者也提到，船上同行的第三人擋住船長的視線，強調「我們公司的船肯定不再歡迎威斯特先生和他的妻子。」

肯爺現年46歲，一舉一動都能引起社群與輿論高度關注，宛如自帶流量；他去年11月與名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）離婚，斷開七年婚姻，在1月便尋獲新歡，與澳洲 籍建築設計師、在他名下品牌Yeezy擔任高階管理人員的比安卡再婚。由於肯爺與前妻擁有一子一女，每月還需支付20萬美元贍養費。

另外，肯爺去年也因發表「反猶太 」言論遭各大品牌切割，包括GAP、adidas、Balenciaga 等大牌都終止跟他的合作關係，導致他的名譽大跌。

肯爺威尼斯上演活春宮慘了！ 船公司批猥褻：列終身黑名單

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