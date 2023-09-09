開價1.07億 柯隆尼想賣義國湖邊別墅

喬治柯隆尼（左）與妻子艾莫傳打算將義大利科摩湖畔的別墅賣掉。（歐新社資料照片）

喬治柯隆尼（George Clooney）傳出打算賣掉位於義大利 科摩湖邊的奢華別墅，原因之一為妻子認為豪宅招來許多狗仔前來攝影，讓她愈來愈沒有安全感。據稱別墅開價1億歐元（約1.07億美元），就看是否有人願意來洽談。

喬治柯隆尼的湖邊別墅曾招待過一堆好萊塢大牌友人，包括布萊德彼特 （Brad Pitt）、麥特戴蒙(Matt Damon)、珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Aniston）等前往度假，使得狗仔攝影都知道該埋伏在何處、拍攝他們最真實的面貌。然而，這種盛況恐怕要畫下句點，因為喬治柯隆尼又被傳要賣掉這座別墅。

喬治柯隆尼在義大利科摩湖畔的別墅，吸引一堆狗仔攝影來捕捉大牌影星的真實面貌。（路透資料照片）

據稱，喬治柯隆尼很低調將資訊放在富豪名流才能夠加入情報交流站，列出1億歐元的售價。目前財產預估有5億美元的喬治柯隆尼，並不是急著要錢才想賣掉位在科摩湖旁的別墅。