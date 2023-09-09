我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

摩洛哥強震632死329傷 聯合國宣布提供援助

舊金山賣房虧損機率 較全國多4倍 灣區跌幅特別大

開價1.07億 柯隆尼想賣義國湖邊別墅

記者蘇詠智／綜合報導
喬治柯隆尼（左）與妻子艾莫傳打算將義大利科摩湖畔的別墅賣掉。（歐新社資料照片）
喬治柯隆尼（左）與妻子艾莫傳打算將義大利科摩湖畔的別墅賣掉。（歐新社資料照片）

喬治柯隆尼（George Clooney）傳出打算賣掉位於義大利科摩湖邊的奢華別墅，原因之一為妻子認為豪宅招來許多狗仔前來攝影，讓她愈來愈沒有安全感。據稱別墅開價1億歐元（約1.07億美元），就看是否有人願意來洽談。

喬治柯隆尼的湖邊別墅曾招待過一堆好萊塢大牌友人，包括布萊德彼特（Brad Pitt）、麥特戴蒙(Matt Damon)、珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Aniston）等前往度假，使得狗仔攝影都知道該埋伏在何處、拍攝他們最真實的面貌。然而，這種盛況恐怕要畫下句點，因為喬治柯隆尼又被傳要賣掉這座別墅。

喬治柯隆尼在義大利科摩湖畔的別墅，吸引一堆狗仔攝影來捕捉大牌影星的真實面貌。（路...
喬治柯隆尼在義大利科摩湖畔的別墅，吸引一堆狗仔攝影來捕捉大牌影星的真實面貌。（路透資料照片）

據稱，喬治柯隆尼很低調將資訊放在富豪名流才能夠加入情報交流站，列出1億歐元的售價。目前財產預估有5億美元的喬治柯隆尼，並不是急著要錢才想賣掉位在科摩湖旁的別墅。

根據「紐約郵報」八卦版報導，他的妻子艾莫認為前一陣子在法國普羅旺斯區所購買的別墅，地點更隱密，更能讓她安心度假，科摩湖的別墅太容易吸引狗仔過來，讓她愈來愈沒有安全感。其實科摩湖本來是義大利北部的度假熱門點，在喬治柯隆尼買了別墅後，盛名更加遠播，也確實讓想要保有隱私的巨星們，玩起來有些不放心，難怪喬治會想要轉移陣地。

科摩湖是義大利著名的觀光勝地。（路透資料照片）
科摩湖是義大利著名的觀光勝地。（路透資料照片）

義大利 布萊德彼特 八卦

上一則

李奧納多新歡又是25歲辣模 夜店激吻影片曝光

下一則

劉亦菲、李現夯劇「去有風的地方」 首爾奪獎被控抄韓劇

延伸閱讀

富貴門（二）

富貴門（二）
Bye Bye義大利？喬治柯隆尼傳開價1億歐元要賣湖畔別墅

Bye Bye義大利？喬治柯隆尼傳開價1億歐元要賣湖畔別墅
簽署到要退出 一帶一路在義大利發生了什麼事？

簽署到要退出 一帶一路在義大利發生了什麼事？
才唱完告別演唱會 76歲強叔驚傳摔倒送醫

才唱完告別演唱會 76歲強叔驚傳摔倒送醫

熱門新聞

古力娜扎(左)、陳曉在「無與倫比的美麗」劇中愛情長跑8年分手。(圖:LINE TV提供)

陳曉相戀8年悔婚 向古力娜扎撂狠話「當我死了吧」

2023-09-03 22:48
哈林心疼李玟的遭遇。記者吳致碩／攝影

心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了

2023-09-01 14:01
甄妮自爆香港小姐曾是她家的小三。（本報資料照片）

甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她

2023-09-02 21:38
韓星高允貞在「Moving異能」開拍前特意曬黑。(圖：Disney+提供)

「Moving異能」高允貞故意曬黑 心疼老爸柳承龍動作戲

2023-09-02 20:15
周杰倫演唱會因此中斷一陣子。(摘自微博)

周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有

2023-09-08 11:21
上山詩鈉(右)勾著梁朝偉拍照。圖／摘自ＩＧ

女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公

2023-09-04 13:01

超人氣

更多 >
保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓

保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓
周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有

周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有
華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO

華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO
不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所

不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所
近半美國人高血壓 你需認識這個降血壓功臣

近半美國人高血壓 你需認識這個降血壓功臣