開價1.07億 柯隆尼想賣義國湖邊別墅
喬治柯隆尼（George Clooney）傳出打算賣掉位於義大利科摩湖邊的奢華別墅，原因之一為妻子認為豪宅招來許多狗仔前來攝影，讓她愈來愈沒有安全感。據稱別墅開價1億歐元（約1.07億美元），就看是否有人願意來洽談。
喬治柯隆尼的湖邊別墅曾招待過一堆好萊塢大牌友人，包括布萊德彼特（Brad Pitt）、麥特戴蒙(Matt Damon)、珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Aniston）等前往度假，使得狗仔攝影都知道該埋伏在何處、拍攝他們最真實的面貌。然而，這種盛況恐怕要畫下句點，因為喬治柯隆尼又被傳要賣掉這座別墅。
據稱，喬治柯隆尼很低調將資訊放在富豪名流才能夠加入情報交流站，列出1億歐元的售價。目前財產預估有5億美元的喬治柯隆尼，並不是急著要錢才想賣掉位在科摩湖旁的別墅。
根據「紐約郵報」八卦版報導，他的妻子艾莫認為前一陣子在法國普羅旺斯區所購買的別墅，地點更隱密，更能讓她安心度假，科摩湖的別墅太容易吸引狗仔過來，讓她愈來愈沒有安全感。其實科摩湖本來是義大利北部的度假熱門點，在喬治柯隆尼買了別墅後，盛名更加遠播，也確實讓想要保有隱私的巨星們，玩起來有些不放心，難怪喬治會想要轉移陣地。
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