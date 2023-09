新女友又是25歲 李奧納多狄卡皮歐這次戀情能走多久

永遠的單身漢李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio),在上一任女友卡蜜拉莫隆尼(Camila Morrone)滿25歲以後就跟她分手,之後這一年多來先後和不同的年輕美女跑趴同樂,還被傳與名模吉吉哈蒂德(Gigi Hadid)曖昧許久,雖然吉吉有女兒,又已經27歲,兩人若即若離的關係卻撐了好幾個月,直到最近李奧納多才被25歲的義大利 超模維多莉亞伽里蒂(Vittoria Ceretti)征服,連他的友人都稱他為她深深著迷。

就算李奧納多狄卡皮歐很少對外公開招認有女友,這回也不例外,維多莉亞已經獲全球媒體封為「李奧納多的新女友」,英國「每日郵報」稱兩人至少約會了兩個月,近日還在西班牙伊比薩島的夜店親吻,而李奧納多完全被維多莉亞迷住,維多莉亞已被定義是他的「女友」。

Leonardo DiCaprio was spotted making out with Vittoria Ceretti at the club. pic.twitter.com/sD06x3qNyS