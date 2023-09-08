新女友又是25歲 李奧納多狄卡皮歐這次戀情能走多久

李奧納多狄卡皮歐被傳有了新的女友。（歐新社資料照片）

永遠的單身漢李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），在上一任女友卡蜜拉莫隆尼（Camila Morrone）滿25歲以後就跟她分手，之後這一年多來先後和不同的年輕美女跑趴同樂，還被傳與名模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）曖昧許久，雖然吉吉有女兒，又已經27歲，兩人若即若離的關係卻撐了好幾個月，直到最近李奧納多才被25歲的義大利 超模維多莉亞伽里蒂（Vittoria Ceretti）征服，連他的友人都稱他為她深深著迷。

就算李奧納多狄卡皮歐很少對外公開招認有女友，這回也不例外，維多莉亞已經獲全球媒體封為「李奧納多的新女友」，英國「每日郵報」稱兩人至少約會了兩個月，近日還在西班牙伊比薩島的夜店親吻，而李奧納多完全被維多莉亞迷住，維多莉亞已被定義是他的「女友」。

Leonardo DiCaprio was spotted making out with Vittoria Ceretti at the club. pic.twitter.com/sD06x3qNyS — Daily Loud (@DailyLoud) September 7, 2023

「每日郵報」報導指李奧納多狄卡皮歐在今年夏天與維多莉亞度過許多時光，雖然他的身旁永遠少不了年輕美女，對於維多莉亞的態度很明顯比其他人認真很多，就連他身旁的哥兒們都在討論，懷疑他有可能為了維多莉亞揮別以往風流花心的作風。