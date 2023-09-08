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83歲艾爾帕西諾剛當爸就情變？29歲女友爭監護權

記者陳建嘉／綜合報導
83歲奧斯卡影帝艾爾帕西諾今年6月才喜迎兒子。(路透資料照片)
83歲奧斯卡影帝艾爾帕西諾今年6月才喜迎兒子。(路透資料照片)

83歲奧斯卡影帝艾爾帕西諾（Al Pacino）驚傳情變，他去年4月與小53歲的電影製作人路兒阿爾法拉（Noor Alfallah）大談「爺孫戀」，更在今年6月再度當爸，未料小孩才出生三個月，就傳出路兒已前往法院，申請小孩的完全監護權，男方往後只有探視權，此舉象徵兩人已經分手。

英媒「每日郵報」指出，現年29歲的阿爾法拉生完小孩三個月後，就與艾爾帕西諾分道揚鑣，更主動爭取小孩的監護權，但以後母子的生活費要由艾爾帕西諾繼續支付，不過法院文件中並未公開具體金額，消息也未獲證實。值得一提的是，有媒體報導，阿爾法拉要求艾爾帕西諾必須為她支付律師及訴訟相關費用。

不過艾爾帕西諾先前在得知女友懷孕時，當下非常震驚，因他覺得早就沒有生育能力，於是要女友去做DNA檢驗，事後證實他真的就是孩子的爸，但雙方感情早已傳出嫌隙、覆水難收。

阿爾法拉過去交往的對象年齡都不小，除了艾爾帕西諾外，她也和74歲的「滾石樂團」歌手米克傑格（Mick Jagger），及91歲的演員克林伊斯威特（Clint Eastwood）有過一段情。

路兒阿爾法拉身材火辣。(取材自Instagram)
路兒阿爾法拉身材火辣。(取材自Instagram)

奧斯卡 DNA

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