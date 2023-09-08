「湯女郎」艾曼紐琵雅 自爆童年遭亂倫

法國影星艾曼紐琵雅揭露自己是亂倫受害者。(歐新社)

靠著與湯姆克魯斯 （Tom Cruise）合作「不可能的任務」（Mission：Impossible）走紅的法國影星艾曼紐琵雅（Emmanuelle Beart），在新紀錄片中揭露自己是亂倫受害者，加入法國探討性侵 兒童議題的行列。

中央社引述美國有線電視新聞網（CNN）旗下的法國BFM電視台報導，艾曼紐琵雅在她共同執導的紀錄片「震耳欲聾的寂靜」（Un silence si bruyant，暫譯）中，述說她10歲到14歲時曾遭性侵。

共同導演米科娃（Anastasia Mikova）在紀錄片發布記者會上說，艾曼紐琵雅的父親、歌手琵雅（Guy Béart）不是性侵她的人，艾曼紐琵雅因為「家庭因素」不想公布性侵者名字。

這部紀錄片還講述另四名受害者的故事，艾曼紐琵雅說是她的祖母把她從性侵惡夢中「拯救」出來。她說：「我之前不想說出來，我想創造空間讓其他人說出來。面對他們、他們的誠實與勇氣時，我覺得我也應該述說自己的往事。」

艾曼紐琵雅接受時尚雜誌ELLE訪問時，談到這部紀錄片時也說：「這樣的靜默，先是性侵你的人要你噤聲，這種沉默成為你腦中的可怕噪音，以各種形式困擾著你。」

法國兒童部副部長考貝爾（Charlotte Caubel）在社群平台X（前身為推特 Twitter）讚揚艾曼紐琵雅說出自己的經歷：「我佩服艾曼紐琵雅以及與她一同作證的人的勇氣。我們必須關注這種持續摧毀許多兒童的禍害。每三分鐘就有一名兒童淪為性暴力受害者。讓我們一起來打破沉默。」