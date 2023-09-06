伍迪艾倫現身威尼斯影展遭抗議 新片恐是告別作

伍迪艾倫（左）與妻子順宜出席影展。（歐新社）

第80屆威尼斯影展 ，繼幾天前放映捲入性侵 爭議名導羅曼波蘭斯基（Roman Polanski）的新片後，輪到另一位在「#Me Too」風暴招來抵制的大師伍迪艾倫（Woody Allen）帶著新作出席，雖然兩人的新片都只是觀摩放映，依舊引來抗議人群，大聲反問：「難道金獅獎要頒給強暴犯嗎？」

今年威尼斯影展的競賽片之一「DogMan」，導演盧貝松（Luc Besson）也曾被女星控性侵，儘管法國法庭已經駁回一切案件重啟的可能，抗議人士並不相信他的清白。

伍迪艾倫過往在美國影壇備受推崇，養女蒂倫法羅（Dylan Farrow）堅稱被他侵犯後，有如過街老鼠，一堆曾拍過他影片的好萊塢 名演員聲明表示後悔不已、保證絕對不再跟他合作；曾經以紐約為拍片基地的他，新作「Coup de chance」甚至是到法國以法語拍攝，他也預言該片可能是最後之作：「拍片是一回事，找錢拍片又是另外一回事，現在我還需要再去做那些事嗎？找錢永遠是一件很討人厭的事，要是有人願意出錢找我拍片，當然還可以再拍。」另外，「現在的生態，我想全世界的導演都不會喜歡辛辛苦苦拍的片子，兩個禮拜以後就上了串流。」

從媒體的角度看，伍迪是「取消文化」（社群抵制）明顯的受害者，儘管他認為「取消文化」很愚蠢，卻仍自認這一輩子非常幸運，父母慈愛，無病無痛，人生大都是相當美滿的，甚至表示，如果可以，他也還是願意再見一見這幾年攻擊他非常嚴厲的前養子女羅南法蘿、蒂倫法蘿。

取消文化當道，即便是有名有勢的名人，只要做錯一件事，都可能掀起大眾的興趣與圍攻，對演員來說被取消，相當於社死，好萊塢如今也深受取消文化影響。