我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山掃毒3個月逮數百癮君子 民眾無感：毒販依舊猖獗

中國安部揭祕：CIA首位死在海外間諜 73年前在中被擊斃

伍迪艾倫現身威尼斯影展遭抗議 新片恐是告別作

記者蘇詠智​​／綜合報導​
伍迪艾倫（左）與妻子順宜出席影展。（歐新社）
伍迪艾倫（左）與妻子順宜出席影展。（歐新社）

第80屆威尼斯影展，繼幾天前放映捲入性侵爭議名導羅曼波蘭斯基（Roman Polanski）的新片後，輪到另一位在「#Me Too」風暴招來抵制的大師伍迪艾倫（Woody Allen）帶著新作出席，雖然兩人的新片都只是觀摩放映，依舊引來抗議人群，大聲反問：「難道金獅獎要頒給強暴犯嗎？」

今年威尼斯影展的競賽片之一「DogMan」，導演盧貝松（Luc Besson）也曾被女星控性侵，儘管法國法庭已經駁回一切案件重啟的可能，抗議人士並不相信他的清白。

伍迪艾倫過往在美國影壇備受推崇，養女蒂倫法羅（Dylan Farrow）堅稱被他侵犯後，有如過街老鼠，一堆曾拍過他影片的好萊塢名演員聲明表示後悔不已、保證絕對不再跟他合作；曾經以紐約為拍片基地的他，新作「Coup de chance」甚至是到法國以法語拍攝，他也預言該片可能是最後之作：「拍片是一回事，找錢拍片又是另外一回事，現在我還需要再去做那些事嗎？找錢永遠是一件很討人厭的事，要是有人願意出錢找我拍片，當然還可以再拍。」另外，「現在的生態，我想全世界的導演都不會喜歡辛辛苦苦拍的片子，兩個禮拜以後就上了串流。」

從媒體的角度看，伍迪是「取消文化」（社群抵制）明顯的受害者，儘管他認為「取消文化」很愚蠢，卻仍自認這一輩子非常幸運，父母慈愛，無病無痛，人生大都是相當美滿的，甚至表示，如果可以，他也還是願意再見一見這幾年攻擊他非常嚴厲的前養子女羅南法蘿、蒂倫法蘿。

取消文化當道，即便是有名有勢的名人，只要做錯一件事，都可能掀起大眾的興趣與圍攻，對演員來說被取消，相當於社死，好萊塢如今也深受取消文化影響。

性侵 影展 好萊塢

上一則

侯佩岑輕斷食瘦成紙片人 胸骨清晰可見

下一則

王大陸現身首爾時裝周 網呼：櫻木花道

延伸閱讀

被養女控性侵仍不得翻身 伍迪艾倫認了可能不再拍片

被養女控性侵仍不得翻身 伍迪艾倫認了可能不再拍片
杜撰遭性侵 收費千元…幫無證客申請庇護 新州夫妻挨告

杜撰遭性侵 收費千元…幫無證客申請庇護 新州夫妻挨告
濱口龍介新片回歸自然 「邪惡根本不存在」問鼎金獅

濱口龍介新片回歸自然 「邪惡根本不存在」問鼎金獅
膚質太凍齡？ 萬芳赴威尼斯影展卡關

膚質太凍齡？ 萬芳赴威尼斯影展卡關

熱門新聞

古力娜扎(左)、陳曉在「無與倫比的美麗」劇中愛情長跑8年分手。(圖:LINE TV提供)

陳曉相戀8年悔婚 向古力娜扎撂狠話「當我死了吧」

2023-09-03 22:48
「中國好聲音」暫停播出，網傳導師薛之謙、周華健要退出。（取材自微博）

網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出

2023-08-30 18:07
哈林心疼李玟的遭遇。記者吳致碩／攝影

心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了

2023-09-01 14:01
甄妮自爆香港小姐曾是她家的小三。（本報資料照片）

甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她

2023-09-02 21:38
韓星高允貞在「Moving異能」開拍前特意曬黑。(圖：Disney+提供)

「Moving異能」高允貞故意曬黑 心疼老爸柳承龍動作戲

2023-09-02 20:15
上山詩鈉(右)勾著梁朝偉拍照。圖／摘自ＩＧ

女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公

2023-09-04 13:01

超人氣

更多 >
你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做

你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做
日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責
早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇

早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇
別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕

別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕
迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭

迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭