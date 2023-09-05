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路透：華為新機凸顯中國反擊決心 恐引發美國加緊管制

別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕

被養女控性侵仍不得翻身 伍迪艾倫認了可能不再拍片

記者蘇詠智／即時報導
伍迪艾倫（左）與妻子順宜在一起時引發爭議，多年後卻仍然相守。（路透）
伍迪艾倫（左）與妻子順宜在一起時引發爭議，多年後卻仍然相守。（路透）

第80屆威尼斯影展，繼幾天前放映捲入性侵爭議名導羅曼波蘭斯基（Roman Polansk）的新片後，輪到另一位在「#Me Too」風暴招來抵制的大師伍迪艾倫帶著新作出席，雖然兩人的新片都只是觀摩放映，依舊引來抗議人群，大聲反問：「難道金獅獎要頒給強暴犯嗎？」

今年威尼斯影展的競賽片之一「DogMan」，導演盧貝松（Luc Besson）也曾被女星控性侵，儘管法國法庭已經駁回一切案件重啟的可能，抗議人士才不相信他的清白，再加上羅曼波蘭斯基與伍迪艾倫的新片也在此亮相，更令他們直呼：「強暴文化快點消失！」

伍迪艾倫（Woody Allen），過往在美國影壇備受推崇，養女蒂倫堅稱被他侵犯後，有如過街老鼠，一堆曾拍過他影片的好萊塢名演員聲明表示後悔不已、保證絕對不再跟他合作，曾經以紐約為拍片基地的他，新作「Coup de chance」甚至是到法國以法語拍攝，他也預言該片可能是最後之作：「拍片是一回事，找錢拍片又是另外一回事，現在我還需要再去做那些事嗎？找錢永遠是一件很討人厭的事，要是有人願意出錢找我拍片，當然還可以再拍。另外一個，是現在的生態，我想全世界的導演都不會喜歡辛辛苦苦拍的片子，兩個禮拜以後就上了串流。」

從媒體的角度來看，伍迪艾倫是「取消文化」很明顯的受害者，儘管他認為「取消文化」很愚蠢，卻仍自認這一輩子非常幸運，父母慈愛，無病無痛，人生大都是相當美滿的，甚至表示，如果可以，他也還是願意再見一見這幾年攻擊他非常嚴厲的前養子女羅南法蘿（Ronan Farrow）、蒂倫法蘿（Dylan Farrow）。

伍迪艾倫出席最新作品在威尼斯影展舉行首映典禮。（路透）
伍迪艾倫出席最新作品在威尼斯影展舉行首映典禮。（路透）

性侵 影展 好萊塢

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