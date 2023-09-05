瑪格「芭比」賣贏「不可能任務」 進帳只有阿湯一半

瑪格蘿比靠「Barbie芭比」賺得的財富，網友認為還不夠多。（路透）

今夏最大的票房驚奇莫過於「Barbie芭比 」(Barbie)異軍突起，成為北美和全球年度賣座冠軍，讓本來被視為超級大片的「不可能的任務：致命清算 第一章」（Mission:Impossible-Dead Reckoning Part One）踢到大鐵板，恐賠上億美元。

據稱「不」片靈魂人物湯姆克魯斯 （Tom Cruise）想到「芭比」輕輕鬆鬆搞笑就贏過他辛苦賣命，心中不能平衡，充滿一肚子酸水。不過，身兼「芭比」製片兼女主角的瑪格蘿比（Margot Robbie）收入出爐後，很多人反而覺得瑪格才該心理不平衡，因為輸阿湯還是一大截。

湯姆克魯斯就算票房不如預期，酬勞還是沒有輸人。（路透資料照片）

據歐美媒體透露，瑪格蘿比自製自演「Barbie芭比」，因為片子大賣，片酬加分紅可望賺進5000萬美元，而片子和去年湯姆克魯斯的全球狂賣大片「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）的票房數字已經相去不遠，但湯姆克魯斯卻因該片大賺1億美元，足足是瑪格蘿比的兩倍。

就算今年「不可能的任務：致命清算 第一章」票房輸「芭比」那麼多，湯姆克魯斯仍有機會拿到比瑪格蘿比更高的報酬，實在不怎麼公平，不過阿湯在派拉蒙備受禮遇，分紅條件都是最好的，賺得多也不太奇怪。

瑪格蘿比的「Barbie芭比」收入引起網友討論，不少人都覺得：「應該要再更多一些。」認為好萊塢 男女不同酬情況仍存在。照這樣看來，湯姆克魯斯丟了面子卻沒輸了裡子，瑪格蘿比則只贏了面子，阿湯還是不需要覺得太氣餒。