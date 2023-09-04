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泰勒絲輾壓前輩 瑪丹娜不服 瑪麗亞凱莉嫉妒

記者蘇詠智／綜合報導
泰勒絲的演唱會在美國帶動的經濟效益驚人。（取材自Instagram）
泰勒絲的演唱會在美國帶動的經濟效益驚人。（取材自Instagram）

樂壇天之驕女泰勒絲(Taylor Swift)威力無敵，她的「The Eras Tour」(時代巡迴演唱會)，據估計光美國就締造47億元的經濟效益，近日宣告將在10月推出演唱會精華剪輯版電影，北美最大連鎖影城AMC預售票開賣首日，就創下2600萬美元的成績，領先之前最高紀錄保持者「蜘蛛人：無家日」(Spider-Man: No Way Home)的1690萬美元，逼得其他知名大片改檔期。

泰勒絲的演唱會常唱足三小時，粉絲趨之若鶩，門票非常難搶，因而向隅者眾。演唱會電影儘管比正式演出少了半小時，仍是搶不到票的樂迷見識到她舞台丰采的機會，加上票價比現場表演便宜不少，又更好買，自然是大熱賣。今年秋天有些大片，受到演員工會罷工、明星無法宣傳的影響，被迫延到明年上映，全美各地院商原已為慘澹的前景做心理準備，泰勒絲演唱會電影預售票狂賣的喜訊傳來，大家又看到希望，粉絲忍不住稱讚：「她一個人就代表了美國全部娛樂產業。」

歐美媒體報導，已有影城廠商猜測泰勒絲的演唱會電影，首周末就可能賣破1億、媲美超級英雄巨片，因而奧斯卡影后艾倫柏絲汀(Ellen Burstyn)再度回歸的「大法師：信徒」The Exorcist：Believer)、梅格萊恩(Meg Ryan)與希拉蕊史旺(Hilary Swank)各自的新片，都宣告挪動檔期，不想跟泰勒絲正面衝突。

此外，樂壇大姐大們也被傳對這位紅到發紫的小妹，又不服輸又是嫉妒。曾是樂壇冠軍女王的瑪丹娜(Madonna)，本來秋天要在全美各地巡演，為了不想被泰勒絲比下去，拚命加強歌舞的難度與比重，卻搞到自己大病一場。而瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)則被八卦雜誌稱，對於泰勒絲眼紅至極，眼見泰勒絲在熱門金曲榜上歌曲數目超越她，極為不服。

瑪丹娜不願被樂壇後輩比下去，為演唱會排練弄到大病一場。(路透資料照片)
瑪丹娜不願被樂壇後輩比下去，為演唱會排練弄到大病一場。(路透資料照片)

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