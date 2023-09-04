我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」

韓星買頭等艙「被降經濟艙」達美航空拒退差價 挨轟後致歉

布蘭妮脫上癮 光天化日下「上空」騎馬 家人也管不動

記者蘇詠智／綜合報導
愛脫上癮的布蘭妮，光天化日下赤裸上身騎馬。（取材自Instagram）
愛脫上癮的布蘭妮，光天化日下赤裸上身騎馬。（取材自Instagram）

才宣告要脫離一年兩個月婚姻的「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears），看似沒有受到婚變影響，繼續做她最愛的事情：裸露。她在社群網站上發布騎馬的畫面，只見剛開始她還穿著清涼的上衣，後來乾脆又脫掉、在光天化日之下赤裸上身騎馬。從她前年開始取得生活自主權之後，就迷戀上靠著脫衣解放來宣告自己無拘無束，就算因此讓兩個青春期的兒子感到很尷尬，她也完全不願收斂，認為對自己的身體有絕對主控權。

因而她和丈夫山姆（Sam Asghari）決定要分道揚鑣、準備回歸單身生活，她又拍了新的裸體影像，有在注意她的人都不感到意外。但根據歐美八卦刊物報導，布蘭妮的家人包括母親與妹妹，都試圖在此時伸出援手、想幫助她走出婚變的傷害，然而她堅信家人們只會拿她當搖錢樹、接著就想控制她，打定主意不接受他們的任何幫忙，對他們毫無信任感。

「OK！」雜誌稱布蘭妮覺得所有人都想控制她，和父母與妹妹都已經翻臉，唯獨多年好友兼經紀人卡德哈德森，是她唯一信任的人，可是她仍然享受自由自在的生活，絕對不願意被束縛，只是她的狀況又沒有讓旁人足以放心，大家還是很擔憂，她這麼我行我素下去，遲早又會爆出新的問題。

布蘭妮婚變之後依然故我，完全不想被束縛。（取材自Instagram）
布蘭妮婚變之後依然故我，完全不想被束縛。（取材自Instagram）

社群網站 八卦

上一則

當年被傳「雙劈」搶了朴敘俊女友…尹賢旻、白珍熙7年戀情終結

下一則

護愛女前途 木村拓哉瘋傳將出走傑尼斯

延伸閱讀

布蘭妮又脫了 光天化日下「上空」騎馬 家人也管不動

布蘭妮又脫了 光天化日下「上空」騎馬 家人也管不動
布蘭妮回憶錄不因婚變刪改 老公非重點 家人才該害怕？

布蘭妮回憶錄不因婚變刪改 老公非重點 家人才該害怕？
布蘭妮又脫光了 上身赤裸「床上劈腿」回應離婚夫

布蘭妮又脫光了 上身赤裸「床上劈腿」回應離婚夫
被指家暴、出軌 布蘭妮首談婚變：到底關外人屁事？

被指家暴、出軌 布蘭妮首談婚變：到底關外人屁事？

熱門新聞

「中國好聲音」暫停播出，網傳導師薛之謙、周華健要退出。（取材自微博）

網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出

2023-08-30 18:07
哈林心疼李玟的遭遇。記者吳致碩／攝影

心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了

2023-09-01 14:01
傳林更新已簽約，頂替吳亦凡補拍「青簪行」。(取材自微博)

林更新AI「換臉」頂替吳亦凡 「青簪行」敗部復活？

2023-08-27 02:29
「中國好聲音」歷屆共誕生了5位「女冠軍」。（取材自微博）

「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名

2023-08-27 00:21
甄妮自爆香港小姐曾是她家的小三。（本報資料照片）

甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她

2023-09-02 21:38
張栢芝打破懷孕停工傳聞。（取材自小紅書）

張柏芝懷了第四胎？她穿一件衣服說明一切

2023-08-28 06:30

超人氣

更多 >
心狠手辣 絕情「4生肖」遇衝突六親不認 一般人惹不起

心狠手辣 絕情「4生肖」遇衝突六親不認 一般人惹不起
因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了

因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了
內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地

內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地
從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠

從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠
中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美

中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美