強尼戴普爺孫戀破局？「星期三」求饒：放過我們

強尼戴普最新緋聞戀情讓外界詫異。（歐新社資料照片）

60歲的強尼戴普(Johnny Depp)感情生活不寂寞，竟然還和當紅的「星期三」珍娜奧特嘉(Jenna Ortega)大談相隔40歲的「爺孫戀」？這對讓人很難聯想在一起的組合，在八卦 留言板上被傳交往，儘管令人跌破眼鏡，還是有網友討論熱烈，尤其兩人都是鬼才名導提姆波頓 的愛將，似乎愈看愈顯得合理，強尼戴普也被傳和珍娜奧特嘉在「陰間大法師2」(Beetlejuice 2)裡有機會合作。

20歲的珍娜奧特嘉由於主演「阿達一族」(The Addams Family)衍生影集「星期三」(Wednesday)，而受到觀眾歡迎，她的年紀甚至比強尼的女兒莉莉羅絲(Lily-Rose Depp)還小，彼此之間頗有一些差距。

對於這樁引人關注的新緋聞，身為當事人之一的珍娜，直接在社群網站 上打槍，寫道：「這真是太荒謬了，我根本連當笑話都笑不出來。我這輩子從來沒有見過強尼戴普或是跟他共事過，拜託停止散布這種謊言，放過我們吧。」