「X戰警」女星爆將離婚 傳已物色律師、賣掉邁阿密豪宅

喬強納斯（前排左）與蘇菲透納過去常在公眾眼前約會、秀恩愛。（路透資料照片）

歐美娛樂圈又要有一樁受到矚目的離婚事件？專門報導明星與名流八卦 的TMZ稱昔日廣受少女迷戀的「強納斯兄弟」（Jonas Brothers）老二喬強納斯（Joe Jonas），和「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）、「X戰警：黑鳳凰」（Dark Phoenix）蘇菲透納（Sophie Turner）的4年婚姻恐將畫下句點，喬強納斯不但近來常被發現手上未戴婚戒，也被傳開始在物色離婚律師，他和蘇菲共有的邁阿密豪宅才買進來一年已經火速脫手，都暗示著兩人的婚姻出了很大的問題。

TMZ報導最近3個月以來，都是喬強納斯在照料兩個女兒，儘管他還在全美各處忙著巡演。他和蘇菲的婚姻出狀況已經快要半年了，不過兩人還是會一起現身公開活動，所以外界幾乎沒有察覺到任何蛛絲馬跡。喬強納斯則是最近幾個禮拜開始沒戴婚戒，也已經跟至少兩位洛杉磯 地區的離婚律師碰面，有可能很快就會提出離婚申請。

蘇菲透納（左）因演出「冰與火之歌：權力遊戲」走紅。（取材自IMDb）

蘇菲透納與喬強納斯雖然分別來自英國與美國，卻都同樣很小的年紀就打出知名度，和同年齡的一般人過著很不同的生活，彼此之間有很多共同的話題。蘇菲在「冰與火之歌：權力遊戲」中從浪漫戀愛腦的豪門千金，一路演到後來因為歷經家破人亡，變成心機深沈的女王，之後又在「X戰警」系列飾演年輕的琴葛蕾，身形隨著年齡增長愈來愈高大，甚至比喬強納斯還要高一些，卻沒有影響兩人之間的戀情發展，2016年才被傳交往，隔年就已經宣告訂婚，並於兩年後在拉斯維加斯與巴黎各舉行了一次婚禮，之後生下兩個女兒。

喬強納斯和哥哥凱文、弟弟尼克所組成的「強納斯兄弟」，曾是美國紅到爆炸的偶像天團，每次演出都有大批狂熱的迷姐迷妹在台下歡呼、一起舞動，喬那時長得最俊俏，很快就與泰勒絲談了短暫的戀愛，之後因為「以簡訊跟她分手」，成了她的分手歌主題，但現在彼此已經又化解了這段舊怨，就連蘇菲也跟泰勒絲沒有不愉快，想不到現在反而是喬和蘇菲的婚姻可能會走不下去，上天的安排真是沒人能猜得到。