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美國大咖來不了…威尼斯影展紅毯 小狗狂奔成焦點

記者蘇詠智／綜合報導
卡特琳娜莫里諾最後還是有把狗抓回來，牢牢抱住。（歐新社資料照片）
卡特琳娜莫里諾最後還是有把狗抓回來，牢牢抱住。（歐新社資料照片）

第80屆威尼斯影展受到美國演員工會大罷工影響，一些重量級紅星都無法出席活動，主辦單位只得廣邀美豔名模或是義大利自家大牌為首映會站台，彌補片子主角不得現身的缺憾。由艾瑪史東（Emma Stone）、馬克魯法洛（Mark Ruffalo）主演的「可憐的東西」（Poor Things），兩人在片中有驚人性愛畫面，維持導演尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）一貫獵奇、搞怪風格，喜歡的很喜歡，看不下去、中途離席的觀眾也有，但艾瑪大膽突破被預期還有進軍奧斯卡影后的機會。

因為艾瑪和馬克都沒辦法出席威尼斯影展的活動，除了導演尤格藍西莫挑大樑外，一些義大利的著名演員也受邀成為首映會來賓，其中就包括「007首部曲：皇家夜總會」（Casino Royale）龐德女郎卡特琳娜莫里諾（Caterina Murino），而她不只自己到場，還把家裡的毛小孩也帶去，結果一個不注意，原本被她牽著的狗狗突然掙脫，在紅地毯上跑了起來，幸虧卡特琳娜反應也夠快，趕快追過去把牠牢牢抱在手上，才沒有闖出更大的禍，卻也因此讓她的愛犬變成紅毯最具話題的嘉賓。

卡特琳娜莫里諾不小心鬆了手，狗狗立刻向前跑走，差點造成騷動。（路透資料照片）
卡特琳娜莫里諾不小心鬆了手，狗狗立刻向前跑走，差點造成騷動。（路透資料照片）

義大利 影展 皇家

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