美國大咖來不了…威尼斯影展紅毯 小狗狂奔成焦點

卡特琳娜莫里諾最後還是有把狗抓回來，牢牢抱住。（歐新社資料照片）

第80屆威尼斯影展 受到美國演員工會大罷工影響，一些重量級紅星都無法出席活動，主辦單位只得廣邀美豔名模或是義大利 自家大牌為首映會站台，彌補片子主角不得現身的缺憾。由艾瑪史東（Emma Stone）、馬克魯法洛（Mark Ruffalo）主演的「可憐的東西」（Poor Things），兩人在片中有驚人性愛畫面，維持導演尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）一貫獵奇、搞怪風格，喜歡的很喜歡，看不下去、中途離席的觀眾也有，但艾瑪大膽突破被預期還有進軍奧斯卡影后的機會。