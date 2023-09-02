「航海王」翻拍真人版 作者受周星馳「少林足球」啟發？

「航海王」真人版影集推出，是各國粉絲矚目的大事。(取材自IMDb)

日本動漫 名作「航海王」(One Piece)真人版影集，本周在Netflix盛大推出，受到各方高度關注，連歐美也有不少相關的報導。然而有外國的影視新聞作者稱「航海王」的作者尾田榮一郎一直不願意釋出版權讓這部代表作翻拍成真人版，因為覺得動漫中的天馬行空場面，沒有足夠突出的特效技術呈現，會變得很誇張又失真，直到有一部「幾乎沒人知道的B級片」讓他大受啟發，覺得「航海王」的真人版並非不可行，才有了今天各國觀眾熱烈期待的這齣新戲。

這位名叫泰德貝傑的歐美作者，稱那部B級片的特效「廉價、畫面充滿21世紀初期的俗套設計」，但還能過得去，以現在的技術之進步，能夠達到的效果絕對不可同日而語，因此尾田榮一郎才會改變心意，願意把「航海王」拍成真人演出的影片。但答案揭曉，卻絕對會讓許多華人 觀眾跌破眼鏡，這B級片竟然是曾在香港賣破票房紀錄、周星馳經典「少林足球 」！