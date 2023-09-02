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盧貝松再闖威尼斯 「狗人」獲6分鐘鼓掌

記者蘇詠智／綜合報導
盧貝松(右)與妻子一起出席新片在威尼斯影展的首映典禮。（歐新社）
盧貝松(右)與妻子一起出席新片在威尼斯影展的首映典禮。（歐新社）

前一陣子還在台北忙著為新片趕工的盧貝松（Luc Besson），近日已經帶著最新完成的電影「狗人」（Dogman，直譯）參加威尼斯影展的首映，他的片子向來商業味濃厚，這次是相當難得打進歐洲一級影展的正式競賽，現場觀眾在片子映畢後起立鼓掌6分鐘，讓他頗為感動。

自從「星際特工瓦雷諾：千星之城」（Valerian and the City of a Thousand Planets）、「安娜」（Anna）相繼踢到票房鐵板，又遭女演員控訴他下藥迷姦後，盧貝松這幾年過得滿低潮。「狗人」描述從小被父親虐待，卻被身旁狗兒們親切對待、得到溫暖的男子，因故又被捲入陰暗暴力之中，某些影評人將之形容為加入狗狗元素的「小丑」（Joker），男主角卡賴伯蘭里瓊斯（Caleb Landry Jones）角色很特別，狗狗們的表現則得到熱烈好評。

雖然整部片的影評趨近兩極，喜歡這片的人認為是盧貝松「回勇之作」，他卻不這麼看，還放話：「我還是想再拍另一部星際背景的大片，只要給我2億美元成本，我就拍。」

盧貝松與製片妻子以及兩人的孩子們都出席威尼斯影展的首映典禮，媒體也都注意到他對「狗人」得到的熱烈反應，一度頗為激動。他的性侵案件已由最高上訴法院駁回重啟，總算能從風暴中脫身。近來他在台灣為監製的新片「The Weekend Escape」出外景，雖然片子有其他導演，身為監製的他還是會在台北街頭指揮工作人員該怎麼拍攝，除有金馬影后桂綸鎂參與演出，還有「玩命關頭」（Fast & Furious）系列路克伊凡斯（Luke Evans）、姜成鎬加入，是盧貝松最拿手的動作片型。

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