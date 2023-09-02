68歲丹佐華盛頓打惡人 「私刑教育3」激瘦20公斤

影帝丹佐華盛頓（左）和導演安東富夸五度合作「私刑教育3」。（圖：索尼提供）

奧斯卡影帝丹佐華盛頓（Denzel Washington）在「私刑教育 3」（Equalizer 3）中將為這個觀眾最喜愛的正義角色留下結局，這也會是他與導演安東法奎（Antoine Fuqua）的第五次合作，共同為退休 探員勞勃麥考（Robert McCall）的伸張正義之路劃下最終章。

對於再度飾演這位深藏絕技的鄰家大叔，丹佐笑說一切都是粉絲的力量鼓勵他回來，「就連我跟住處樓下的警衛閒聊時，他都不斷地問我，到底下一集『私刑教育』是什麼時候？不管我走到哪裡，似乎大家都很想知道答案。」「私刑教育3」也將會是丹佐演藝生涯中唯一擔綱演出的續集電影，令人期待這部讓丹佐再度點頭同意回歸的系列會如何結束。

在2014年的「私刑教育」中，勞勃麥考為了保護年輕的性工作者女孩，決定走出他平靜的退休生活，與俄羅斯黑幫開戰，毫不手軟且充分利用身邊物品的殺人招數，為這部動作片立下暴力美學的新標竿。緊接著這部備受好評的電影在2018年推出續集，以為終於能享受退休人生的勞勃麥考，發現摯友被殘忍殺害，這起私人恩怨讓他再度走上復仇的不歸路，趕盡殺絕這些攪亂他生活的惡人。

這次在「私刑教育3」中，場景拉到風景優美的義大利 南部，正當勞勃麥考以為他找到自己的歸屬時，不知大難臨頭的黑手黨開始騷擾他的親朋好友，更多血腥又痛快的懲罰手段即將喚回大家的記憶。