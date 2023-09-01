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「孩子DNA裡過慣奢華生活」凱文柯斯納妻 要求加贍養費

記者蘇詠智／即時報導
凱文柯斯納（左二）和克莉絲汀邦加納（右二）鬧離婚，她的律師竟稱3個小孩過慣奢華生活，已經進入DNA裡，要求加撫養費。（路透資料照片）
凱文柯斯納（左二）和克莉絲汀邦加納（右二）鬧離婚，她的律師竟稱3個小孩過慣奢華生活，已經進入DNA裡，要求加撫養費。（路透資料照片）

明星夫妻打離婚戰，過去大家看過各種各樣的叫罵、對陣，以為應該不會再有啥新招，但現在又有人讓各方眼界大開，歎為觀止。凱文柯斯納(Kevin Costner)鬧離婚中的妻子克莉絲汀邦加納(Christine Baumgathner)，一直都不滿意他每個月付的小孩養育費，總是想方設法要多A一點，現在竟然大言不慚，讓她的律師說出以下驚人之語：「他應該給孩子們更多的撫養費，因為現階段的他們，過著奢華的生活已經在他們的DNA裡了」。

古代的貧富差距在「朱門酒肉臭，路有凍死骨」，現在看起來也沒有多大改善，過慣爽日子的有錢人依舊認為自己應該要好命到底，打回原形絕對不在考量之內。克莉絲汀邦加納堅持她的小孩們應該要出入搭乘私人飛機，他們也應該要住在和原先與凱文同住時差不多同等級的豪宅，就算現在他們是跟她住在一起，而她顯然賺錢的本事遠不如即將成為前夫的超級巨星凱文，但她也沒有否認如果孩子們得到在父母還沒要離異之前一樣奢華的生活，她也會跟著有更好的生活可以過，然而她還是覺得這是「為了小孩們過得開心」，而不是死要錢。

根據「紐約郵報」八卦版的報導，克莉絲汀邦加納要求凱文柯斯納每個月給小孩的養育費加碼到20萬美元，這幾個「沒有辦法不靠私人飛機接駁」、「過著奢華生活已經在他們DNA裡」的嬌貴小孩分別是16歲的凱登、14歲的海斯與13歲的葛蕾絲，目前凱文付的養育費約為每個月13萬美元。凱文則反嗆，克莉絲汀根本不用給他們那麼多，他們想要的享受等他們來跟爸爸團聚時，自然也享受得到，而且懷疑克莉絲汀早就從新男友身上每個月可以拿到2萬美元，真是要錢無極限。

克莉絲汀邦加納（右）要錢無極限，凱文柯斯納也忍不住講難聽話。（路透資料照片）
克莉絲汀邦加納（右）要錢無極限，凱文柯斯納也忍不住講難聽話。（路透資料照片）

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