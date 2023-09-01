愛黛兒演唱會斥保全別煩粉絲 護航引發熱議

愛黛兒在演唱會上為歌迷護航，引發爭議。(路透資料照片)

英國創作歌手愛黛兒（Adele）日前在拉斯維加斯開唱，她在台上注意到一名粉絲跟工作人員發生衝突，於是暫停演唱出聲替這位歌迷護航。不過影片曝光，引發美國網友正反兩極的反應。

綜合媒體報導，該名歌迷嗨到忘我，不但站起來大聲跟著愛黛兒合唱，還拿著自拍棒記錄過程。不過馬上有工作人員來潑冷水，「看看你後面，所有人都很不爽」。

該位歌迷隨後坐下，接著換成一位男性工作人員上前要他控制一下，而過程被愛黛兒的鷹眼掃到，直接發問：「那邊那位年輕粉絲發生什麼事？從我上台後他因為站著就一直被打擾，他做錯什麼了？」

她也對保全喊話「你在做什麼？為什麼出來打擾他？可以請你離開他嗎？」愛黛兒向粉絲保證保全不會再打擾他，粉絲立刻露出感動的神色，霸氣舉動讓在場粉絲尖叫。

這位歌迷事後上網留言，對愛黛兒的護航舉動感動萬分，許多粉絲表示：「值得支持」、「這樣的偶像值得支持！」、「愛護粉絲才是大明星格調」。但有其他網友批評該名粉絲沒顧到其他歌迷的權益：「替辛苦保全感到有點難過」、「其實，那個區域完全沒人站起來。他在前面站起來，保全也只是盡責。而且看了那個保全制止的影片。保全的態度非常好。」