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「哈利波特」妻子遺憾：戲分太少蠻挫折 重要場面被刪

記者蘇詠智／即時報導
金妮（左）最後和哈利配成一對，但在片中的戲分一直不太多。（取材自IMDb）
金妮（左）最後和哈利配成一對，但在片中的戲分一直不太多。（取材自IMDb）

曾在全球各地造成賣座狂潮的「哈利波特」（Harry Potter）系列電影，童星演員們大都一路演到長大，很少中途換角，因此首集裡戲分和地位都不算太重要的「金妮衛斯理」（Ginny Weasley），長大之後居然成了哈利最愛的女孩，也變成他的妻子，對於扮演此角的邦妮萊特（Bonnie Wright），也是相當大的意外，她拍攝首集「神秘的魔法石」（Harry Potter and the Philosopher's Stone）才9歲，都沒想到金妮之後會是如此舉足輕重的配角。

近日邦妮在Podcast節目上透露，自己在那些年的演出過程中，當然會感到緊張又興奮，會質疑自己：「天啊，我到底有沒有把大家喜歡的這個角色演好，忠實呈現出書中的設定？」這本來就已經蠻困難的，加上作者JK蘿琳（J. K. Rowling）的書愈寫愈厚，故事情節過多，電影必須刪掉一堆書中的內容，金妮的戲分也無法不被濃縮，讓邦妮嘆道：「其實出場時間並沒那麼多，有很多東西沒有辦法表現，有時候真的會有些失望，因為關於這角色的某些部分根本無法在大銀幕上呈現，因此有時候我興奮又緊張，可是有時也覺得蠻挫折。」

邦妮萊特剛開始演金妮時，還是小女童。（取材自IMDb）
邦妮萊特剛開始演金妮時，還是小女童。（取材自IMDb）

不過，邦妮從來沒有跟製片人抱怨自己的戲分在電影裡不如原著中多，因為她很清楚電影的篇幅有限，絕對需要裁剪枝葉、強調主線。可是她也坦言，有時候對於表演感到緊張的原因，是覺得八成會被嫌棄把金妮演得不夠好，但其實是根本沒有被給予足夠的空間去建構好這個角色，因此並不一定都是她的錯，而現在她也能夠對這件事不那麼走心了。

邦妮笑道：「雖然粉絲真的為此有些失望，他們也跟我講，我們知道不是妳的問題，我們也希望可以多看到妳一些。但這情況所有角色都會碰到，可惜他們沒辦法拍一套都是5個小時的系列電影。」

邦妮萊特現在已結婚生子。（取材自Instagram）
邦妮萊特現在已結婚生子。（取材自Instagram）

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