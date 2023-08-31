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61歲梅格萊恩「回春」 隔15年重返愛情喜劇

記者陳建嘉／綜合報導
梅格萊恩今年已經邁入61歲。(路透資料照片)
梅格萊恩今年已經邁入61歲。(路透資料照片)

61歲「美國甜心」梅格萊恩（Meg Ryan）曾拍過無數經典浪漫喜劇，包括「當哈利遇上莎莉」（When Harry Met Sally...）、「西雅圖夜未眠」（Sleepless in Seattle）以及「電子情書」（You've Got Mail），更在90年代被封為「浪漫喜劇女神」，卻因為與羅素克洛（Russell Crowe）的婚外情讓形象大傷，而後亟欲挑戰演技也功敗垂成。

眼見同期的浪漫喜劇女星茱莉亞蘿勃茲（Julia Roberts）、珊卓布拉克（Sandra Bullock）早已名利雙收，自己反而卡在青黃不接的階段，相隔15年，自從「女人至上」（The Women）之後重返愛情喜劇領域，這次還親自當上導演推出「What Happens Later」，海報、劇照一出就引起美國網友討論，尤其她先前容貌疑似過度整形，在最新劇照再度變得自然，認為是容貌回春。

梅格萊恩接受娛樂周刊訪問時，也提到老搭檔諾拉艾芙蓉（Nora Ephron）離世後，對自己影響很大，諾拉曾為她打造「當哈利遇上莎莉」、「西雅圖夜未眠」以及「電子情書」，讓她一度成為不敗的票房女王，於是她想拍一部電影來向諾拉致敬。

梅格萊恩與「X檔案」大衛杜考夫尼合作浪漫新片「What Happens Late...
梅格萊恩與「X檔案」大衛杜考夫尼合作浪漫新片「What Happens Later」將在年底上映。（取材自X平台）

「What Happens Later」敘述一對早已年過半百的前情侶，因為受到雪災影響，兩人分別只得困在機場動彈不得，卻偶然遇到彼此，發現彼此仍對自己有吸引力，「這個故事對於浪漫喜劇來說，還是有些進化的，是關於老年人的故事」。

梅格萊恩與「X檔案」大衛杜考夫尼合作浪漫新片「What Happens Late...
梅格萊恩與「X檔案」大衛杜考夫尼合作浪漫新片「What Happens Later」將在年底上映。（取材自X平台）

梅格對戲男主角找來「X檔案」大衛杜考夫尼（David Duchovny），她表示先前受到疫情影響，只能透過視訊試鏡，對他印象非常好，「他很有趣、聰明、可愛而且令人無法抗拒」，並說大衛飾演的角色要與自己的角色性格南轅北轍，大衛非常積極投入，演得也非常好。

不過外界更關注的是近年頻傳容貌崩壞的梅格，在海報、劇照的相貌相當正常，呈現「優雅老去」，也讓人好奇正片會如何。

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