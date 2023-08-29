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才唱完告別演唱會 76歲強叔驚傳摔倒送醫

娛樂新聞組／綜合報導
76歲艾爾頓強別墅摔倒送醫。(路透資料照片)
76歲艾爾頓強別墅摔倒送醫。(路透資料照片)

流行搖滾天王艾爾頓強（Elton John）早於2018年宣布將舉辦最後的巡迴演唱會，表示之後多花點時間陪伴家人，並在今年7月抵達美國道奇體育場舉辦告別巡迴演唱會，結束巡演生涯，未料最近傳出在法國尼斯的別墅內摔倒送醫，還立刻住院治療，而他的發言人證實就醫消息，但也表示留院觀察一晚後已經返家，狀況並無大礙。

BBC報導指出，76歲的艾爾頓強目前安養天年，與丈夫費尼許（David Furnish）、兩個兒子在法國度假，卻突然在別墅摔倒，送往摩洛哥格蕾絲王妃醫院中心的骨科接受治療，讓外界相當擔心。

不過，他的發言人表示住院僅是預防措施，經過留院一夜觀察，他已出院返家休養，目前復元情況良好，請外界不要擔心。

艾爾頓強縱橫流行音樂樂壇超過50年，曾唱紅無數流行歌曲，但他在演唱會上的熱情奔放，他自2018年展開巡迴演唱會「Farewell Yellow Brick Road」，曾在2021年不慎跌倒在堅硬地面上，導致腰部受傷動手術，一度讓演唱會延期。

艾爾頓強7月剛結束這場長達5年、330場的巡迴演唱會，並稱是人生中的最後一場世界巡迴演唱會。該場巡迴票房高達9.931億美元，成為有史以來票房最高的巡演。

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