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「跨界玩家」本尊現身 現實神人演「自己」的替身

記者黃保慧／綜合報導
揚馬登伯勒（右）在「GT：跨界玩家」擔任飾演他的亞契馬德維的賽車替身。(圖：索尼影業提供)
揚馬登伯勒（右）在「GT：跨界玩家」擔任飾演他的亞契馬德維的賽車替身。(圖：索尼影業提供)

電影「GT：跨界玩家」（Gran Turismo）改編自英國賽車手揚馬登伯勒（Jann Mardenborough）的傳奇故事，他從遊戲玩家蛻變成賽車手，而電影也將他的故事搬上大銀幕，有趣的是，他替自己的角色擔任賽車替身，說道：「看到電影感到非常滿意，因為我知道每一個賽車鏡頭都是我駕駛的，這太棒了，我喜歡。」

揚馬登伯勒因著迷於PlayStation的賽車模擬器遊戲「跑車浪漫旅」（Gran Turismo），19歲那年從虛擬世界踏入真實的賽車手，而片中也如實呈現，故事裡可知他在比賽前喜歡聽爵士樂，他也透露：「我會在戴上安全帽之前看看天空，因為如果這是我最後一次看到天空，那就是我為自己做好準備的方式，無論我開車時在車內發生什麼。」

由於他過去只是熱愛打賽車電動的男孩，現在從事的是一項極限運動，在身體訓練上做足功課，他表示花費很長時間讓手和眼睛協調，「有時因為重力，你可能需要承受極大的重量，然後頭上有更重的頭盔，所以脖子自然會變得要承受很多重量，因此必須強壯，但脖子上只有一小塊肌肉，前臂、肩膀也都要做肌力訓練，不然身體很難承受」。

揚馬登伯勒身兼「GT：跨界玩家」聯合製片。(圖：索尼影業提供)
揚馬登伯勒身兼「GT：跨界玩家」聯合製片。(圖：索尼影業提供)

賽車 爵士樂 肌肉

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